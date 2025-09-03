Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

La FIFA sentencia el camino de Panamá rumbo al Mundial 2026 y Thomas Christiansen ya lo sabe

La Canalera tiene su camino marcado por el reglamento de la Federación Internacional.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen tiene todo listo para que Panamá juegue por Eliminatorias FIFA.
© rrssThomas Christiansen tiene todo listo para que Panamá juegue por Eliminatorias FIFA.

Panamá está próxima a jugar la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, con seis encuentros que lo dividen de su máximo objetivo en esta temporada. La plantilla trabaja al máximo. Como en 2018, quieren meterse en la máxima cita.

La Canalera peleará el boleto de clasificación directa del Grupo A, así como sus pares de El Salvador, Surinam, y Guatemala. Si bien son los favoritos, deberán trabajar duro para superar las obligaciones. Serán tres ventanas muy difíciles.

Se va a un grande de Sudamérica: desde Panamá confirman el gran salto de una figura camino al Mundial

ver también

Se va a un grande de Sudamérica: desde Panamá confirman el gran salto de una figura camino al Mundial

Thomas Christiansen ultima detalles para el inicio de este recorrido final, con los dos partidos correspondientes al mes de septiembre. En pleno trabajo, conoció el dictado de la FIFA que signaría su suerte. Los aficionados se encuentran en vilo.

Publicidad

Ningún panameño quiere quedarse afuera. Varios de ellos, incluso, piensan en lo que debería hacer la Selección Nacional para trepar hasta lo más alto posible. El Bombo 2 sería un lugar ideal para el equipo, una vez que concrete su aparición.

Los propios compañeros de Ismael Díaz y Yoel Bárcenas ya decidieron: el dorsal número 10 de Panamá tiene dueño

ver también

Los propios compañeros de Ismael Díaz y Yoel Bárcenas ya decidieron: el dorsal número 10 de Panamá tiene dueño

FIFA sentencia camino de Panamá al Mundial 2026 y Thomas Christiansen lo sabe

Muchos seguidores se preguntan qué debería hacer Panamá para meterse en el Bombo 2 del sorteo mundialista, en caso de concretar su clasificación. Para eso, no le queda más que apegarse al reglamento y contar cada punto que sume.

Publicidad

Dentro de lo establecido por el Ranking FIFA, los nueve equipos más altos de la tabla que clasifiquen directo irán al Bombo 1. Se sumarán a los Estados Unidos, México y Canadá, los anfitriones tripartitos de esta esperada competencia.

Panamá en el ranking FIFA (FIFA).
Publicidad

Los 12 siguientes ocuparán su lugar en el Bombo 2, mientras que los últimos 12 clasificados estarán en el Bombo 3. Numéricamente, no parece posible, aunque la opción de ganar todos los partidos y esperar que sus competidores no sumen.

En el hipotético caso de que los dirigidos por Thomas Christiansen saquen los 18 puntos posibles, los favorecerá que Australia, Ecuador y Corea del Sur no ganen sus cotejos. Estos tres equipos podrían complicar el panorama de La Canalera.

Publicidad
Previo a las Eliminatorias, Panamá recibe la noticia de la Concacaf que golpea a Guatemala y El Salvador

ver también

Previo a las Eliminatorias, Panamá recibe la noticia de la Concacaf que golpea a Guatemala y El Salvador

Partidos de Panamá en las Eliminatorias al Mundial 2026

  • Visita vs. Surinam, 4 de septiembre.
  • Local vs. Guatemala, 8 de septiembre.
  • Visita vs. El Salvador, 10 de octubre.
  • Local vs. Surinam, 14 de octubre.
  • Visita vs. Guatemala, 13 de noviembre.
  • Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Panamá vs. Surinam: Inteligencia Artificial predice resultado del partido
Fútbol Internacional

Panamá vs. Surinam: Inteligencia Artificial predice resultado del partido

"Tenemos que aprender": Carrasquilla expone el gran problema a solucionar en Panamá
Panama

"Tenemos que aprender": Carrasquilla expone el gran problema a solucionar en Panamá

Bolillo Gómez responde si Guatemala es favorita contra El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez responde si Guatemala es favorita contra El Salvador

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Guatemala y El Salvador
Fútbol Internacional

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Guatemala y El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo