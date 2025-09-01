Previo a las Eliminatorias, Panamá recibe la noticia de la Concacaf que golpea a Guatemala y El Salvador

El crecimiento de la Selección de Panamá en los últimos años es insoslayable. Y las posibilidades de que clasifique al segundo Mundial de su historia en 2026, altas. Sin embargo, deberá demostrarlo en la cancha a partir de la fecha FIFA de septiembre, cuando arranque la ronda final de las Eliminatorias.

Ese ADN competitivo que le imprimió Thomas Christiansen al equipo para jugarle de igual a igual a los gigantes de la región —sostenido por una idea clara de juego y la jerarquía de sus futbolistas—, se está extrapolando al fútbol local. Y hoy en día, su mayor exponente es Plaza Amador, que fue merecidamente recompensado.

Concacaf se expidió: Panamá está por encima de Guatemala y El Salvador

Este lunes 1 de septiembre, la Concacaf publicó la última actualización de su ranking de clubes, el cual trajo una gran noticia para Panamá: Plaza Amador se metió entre los cinco mejores de Centroamérica gracias a su destacada participación en la Copa Centroamericana 2025.

Publicidad

Publicidad

Los dirigidos por Mario Méndez, que se cruzarán con Real España en los cuartos de final, pasaron del séptimo al quinto lugar del istmo (53° en el listado general) con 1.125 puntos. Recordemos que la última escuadra canalera en llegar a esta posición fue CAI, en 2023.

ver también Es oficial: Concacaf confirma el bombazo que Panamá llevaba años esperando y sorprende a Centroamérica

Por debajo del Plaza quedaron equipos históricos, entre los cuales destacan varios representantes de Guatemala, el rival al cual Panamá enfrentará a nivel selecciones el próximo 8 de septiembre, como Municipal (6°), Antigua (8°), Xelajú (9°) —el único clasificado a cuartos— o Comunicaciones (12°).

Publicidad

La situación más preocupante la tiene El Salvador, que también se medirá a la Marea Roja por Eliminatorias, pero en octubre. Ninguno de sus clubes avanzó de ronda en la Copa Centroamericana y quedaron bastante rezagados en el ranking: el mejor ubicado es Águila (30°), luego sigue Alianza (35°) y el otro de los grandes, FAS (50°), está en la parte baja.

Publicidad

Los 10 mejores equipos de Centroamérica según la Concacaf

Olimpia (Honduras) — 1.151 puntos Alajuelense (Costa Rica) — 1.151 puntos Herediano (Costa Rica) — 1.142 puntos Saprissa (Costa Rica) — 1.127 puntos Plaza Amador (Panamá) — 1.125 puntos Municipal (Guatemala) — 1.119 puntos Motagua (Honduras) — 1.112 puntos Antigua (Guatemala) — 1.104 puntos Xelajú (Guatemala) — 1.101 puntos Marathón (Honduras) — 1.095 puntos