La curiosa petición que involucra a Adalberto Carrasquilla para el partido de Panamá vs El Salvador

El experimentado futbolista panameño Alberto Quintero lanzó un mensaje contundente a la afición canalera de cara al decisivo partido del martes 18 de noviembre, donde la Selección de Panamá enfrentará a El Salvador en la última jornada de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026. El volante del CD Plaza Amador pidió un respaldo especial para Adalberto Carrasquilla, quien ha sido duramente criticado y atacado en las últimas semanas.

ver también Bolillo Gómez en alerta: Thomas Christiansen tiene lista su arma secreta para el partido de Panamá vs El Salvador

Quintero se refirió a los señalamientos que ha recibido Carrasquilla en México y Guatemala, tras la lesión sufrida por el guardameta colombiano Kevin Mier, del Cruz Azul. “A Carrasquilla se le ha atacado mucho en México, también se le atacó mucho en Guatemala. Él es un chico que en ningún momento tuvo mala intención y con trabajo, sacrificio y humildad se ha ganado el respeto en el área”, expresó el veterano jugador en conferencia de prensa.

Alberto Quintero también lamentó que el mediocampista panameño haya recibido incluso amenazas de muerte, situación que mantiene tensos los días previos al choque ante El Salvador. Por ello, hizo un llamado directo a los seguidores de la Roja para que acompañen emocionalmente al futbolista durante los minutos previos al encuentro.

La petición de Alberto Carrasquilla a la afición de Panamá

“Lo que más puedo pedir a todo el pueblo panameño, los que están en casa, a los que van a estar en el estadio, que lo arropen de una manera y le demuestren ese cariño y amor durante el calentamiento porque se lo merece”, enfatizó Quintero, quien recordó la importancia del apoyo colectivo en momentos de presión.

Panamá llega a esta última fecha con la obligación de ganar y esperar que Surinam tropiece en su visita a Guatemala, una combinación que podría darle el pase directo al Mundial o, al menos, asegurar el repechaje. Para ello, la figura de Carrascquilla será clave en el funcionamiento del equipo de Thomas Christiansen.

ver también ¿Qué resultados necesita Panamá para clasificar al Mundial 2026 en la última fecha de las Eliminatorias Concacaf?

En un duelo donde los canaleros se juegan el futuro mundialista y donde cada detalle cuenta, Quintero dejó claro que la unión del grupo y el respaldo de la afición podrían marcar la diferencia. La noche del martes no solo será crucial en lo deportivo, sino también en lo emocional para uno de los jugadores más influyentes del plantel: Adalberto “Coco” Carrasquilla.

Publicidad