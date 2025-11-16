¿Qué resultados necesita Panamá para clasificar al Mundial 2026 en la última fecha de las Eliminatorias Concacaf?

El camino de Panamá al Mundial 2026 se define en los próximos 90 minutos en el Estadio Rommel Fernández. La selección de Thomas Christiansen llega a la última fecha del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf igualada en puntos con Surinam, pero por detrás en la diferencia de gol. Este martes 18 de noviembre, los canaleros reciben a El Salvador, mientras que los surinameses se juegan todo en Guatemala.
El formato de clasificación no deja margen de error: solo el primero de cada zona va directo a la Copa del Mundo, en tanto que los dos mejores segundos avanzan al repechaje intercontinental, donde se reparten los últimos dos boletos a la cita máxima.
Lo que necesita Panamá para clasificar al Mundial 2026 o ir al repechaje
Panamá será líder del Grupo A y mundialista directa si:
- Le gana a El Salvador y Surinam empata o pierde en Guatemala.
- Le gana a El Salvador y Surinam también supera a Guatemala, pero la Roja logra remontar la diferencia de gol.
- Empata con El Salvador y Surinam pierde ante Guatemala.
- Pierde contra El Salvador y Surinam también frente a Guatemala, pero por una goleada que le permita a Panamá quedar arriba en la diferencia de gol.
Panamá será segunda del Grupo A e irá al repechaje si:
- Gana, pero también lo hace Surinam y no logra descontar la diferencia de gol.
- Empata y en el Grupo C el segundo no logra superar los 10 puntos.
- Pierde y en el Grupo C el segundo no logra superar los 9 puntos.
¿Cómo se define el Grupo C en caso de igualdad de puntos?
- Diferencia de gol general
- Goles a favor
- Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)
- Puntuación de Fair Play
- Sorteo
La ventaja que tiene Panamá en el repechaje
La repesca internacional se juega con seis selecciones (dos de Concacaf y una de AFC, CAF, CONMEBOL y OFC). Las dos mejor ubicadas en el ranking FIFA serán cabezas de serie: se saltan la semifinal y van directo a la final de su llave.
Por el nivel actual de Panamá en la región y su posición en el ranking, todo apunta a que unos canaleros clasificados al repechaje con 12 puntos llegarían como cabeza de serie, por lo que, en el peor escenario, estarían a solo un partido de volver a un Mundial.