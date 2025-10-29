Es tendencia:
“Es una irresponsabilidad”: Alberto Quintero arremete contra compañero luego de la eliminación de Plaza Amador ante Sporting San Miguelito

El experimentado futbolista no dudó en arremete contra uno de sus compañeros.

Por Javier Pineda

El Sporting San Miguelito consiguió un histórico pase a la Concachampions tras vencer 3-2 al Plaza Amador en el partido de vuelta del repechaje, disputado en el estadio Rommel Fernández. Sin embargo, el resultado dejó un sabor amargo para los placistas, que se quedaron sin su principal objetivo de la temporada.

Tras el encuentro, el capitán y referente del Plaza Amador, Alberto “Negrito” Quintero, no ocultó su frustración y fue autocrítico con el desempeño del equipo, señalando directamente la expulsión de José Murillo como un punto determinante en el desarrollo del partido.

“Está difícil hacer un análisis. Lo que sí es que quedar con un jugador menos es una gran irresponsabilidad, en estas instancias, en este tipo de partidos cuando necesitas a todos. Pero hay que asumir que Sporting fue mejor y al final se llevaron el triunfo”, expresó Quintero con tono de decepción.

Pese al golpe anímico, el experimentado mediocampista quiso destacar el esfuerzo de sus compañeros y evitar catalogar el resultado como un fracaso: “Las sensaciones son buenas, pero no se logran los objetivos. No quiero llamarlo fracaso porque el grupo lo ha hecho bien, pero el fútbol es competir y tuvimos un rival que supo aprovechar el hombre de más”.

Plaza Amador ahora se enfoca en el plano local

El Plaza Amador, que tuvo una destacada fase regular, ahora deberá cambiar el chip rápidamente y enfocarse en el torneo local, donde ya está clasificado a las semifinales. Para Quintero y el cuerpo técnico, este nuevo reto representa la oportunidad de redimirse y buscar el título nacional.

“Ahora nos toca preparar el torneo local. Estamos clasificados a semifinales, hay que pasar rápido la página y tratar de lograr el objetivo que es ser campeones”, concluyó el jugador, dejando en claro que el plantel no se rendirá pese a la eliminación internacional. El Plaza Amador buscará cerrar la temporada con fuerza, decidido a transformar la decepción en motivación para volver a brillar.

