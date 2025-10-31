La Selección de Panamá está ante uno de los partidos más importantes de los últimos años, especialmente del mandato de Thomas Christiansen. El técnico está bajo presión por no haber clasificado al Mundial de Qatar 2022, por lo que podría estar ante sus últimas presentaciones en caso de no lograr el objetivo del Mundial 2026.

Los Canaleros suman seis puntos en el Grupo A y dependen de sí mismos para obtener el boleto a la próxima cita mundialista. Ocupan el primer lugar junto a Surinam, que tiene el mismo puntaje. En la tercera posición se encuentra Guatemala con cinco y más abajo El Salvador con tres.

Panamá, en estas dos últimas fechas de noviembre, visitará a Guatemala el 13 y luego recibirá a La Selecta el 18 en el Rommel Fernández. Para estos duelos determinantes, Christiansen hará oficial en los próximos días la vuelta de un futbolista con una larga experiencia.

La sorpresa de Thomas Christiansen para clasificar a Panamá al Mundial 2026

De acuerdo a la información del periodista Raúl Ochoa, “Alberto Quintero vuelve a la selección“. De esta manera, el extremo de Plaza Amador estará en una convocatoria casi dos años después.

El Negrito Quintero jugó por última vez con la Selección de Panamá en noviembre de 2023, por la Liga de Naciones ante Costa Rica. En marzo del 2024 fue convocado, pero no sumó minutos.

En caso de jugar en alguno de los partidos que tendrá el seleccionado canalero por las Eliminatorias, Quintero superará a Jaime Penedo en cantidad de apariciones con la camiseta de Panamá y será el tercero con más presencias de la historia. Actualmente, ambos tienen 137 juegos, pero Quintero tiene su posibilidad de superar al portero ya retirado.

