Yates, avión privado y un negocio millonario: por qué Michael Jordan viaja tanto a Costa Rica

Michael Jordan volvió a aterrizar en Costa Rica y, lejos de ser una visita aislada, su presencia se volvió casi un “clásico” de temporada. Solo en el arranque de 2026, distintos reportes locales lo ubican entrando al país tres veces en menos de 60 días, con llegadas registradas el 14 y 21 de enero, y otra más el 24 de febrero.

La pregunta cae de madura: ¿qué lo trae tan seguido? La respuesta combina competencia, pesca deportiva de primer nivel, logística perfecta para un perfil ultra VIP y un destino que le ofrece privacidad y mar.

La razón principal: su obsesión competitiva por la pesca deportiva

Jordan no está viniendo a “turistear” en el sentido tradicional. Su imán con Costa Rica está en el Pacífico y tiene nombre propio: torneos de pesca deportiva.

En enero volvió a Quepos para competir en el Pelagic Rockstar Offshore Tournament , con sede en Marina Pez Vela , un evento que en 2026 celebró su 10ª edición .

, con sede en , un evento que en 2026 celebró su . Días después, regresó para disputar el Triple Crown Billfish Tournament en Los Sueños (Playa Herradura), otro certamen de altísimo nivel.

La clave es que Jordan se lo toma como deporte, no como hobby casual. Desde Marina Pez Vela lo explican así: viene a disfrutar, sí, pero también “viene para ganar”.

Costa Rica le calza perfecto: “Billfish capital”, temporada alta y escenarios top

Si un lugar va a ver repetirse a un competidor de élite, necesita condiciones de élite. Y ahí Costa Rica juega fuerte: abundancia de pez vela y marlín, reputación internacional y una temporada que invita a planificar varios viajes seguidos. De hecho, medios locales apuntan a que sus visitas se alinean con la temporada alta de pesca deportiva, especialmente en Quepos.

A eso se suma la infraestructura: marinas consolidadas, logística para embarcaciones grandes y un ecosistema turístico que puede absorber eventos con decenas o cientos de equipos que en ocasiones llegan a 120 embarcaciones.

Privacidad, seguridad y “respeto”: el combo que más pesa para una superestrella

En el caso de una figura global como Jordan, el destino no solo compite por playas o hoteles, compite por discreción.

Su privacidad está “muy resguardada”, un detalle que explicaría por qué repite.

De acuerdo al gerente de Marina Pez Vela, que Jordan se siente cómodo porque percibe respeto, buena seguridad y condiciones para moverse sin exposición excesiva.

En otras palabras: Costa Rica le permite hacer lo suyo —competir y descansar— sin convertirse en un espectáculo permanente.

Logística de lujo: llegar, moverse y competir sin fricción

Parte del “misterio” de estas visitas se explica con una obviedad moderna: Jordan viaja como Jordan.

El diario La Nación reporta que la última vez ingresó al país en un Gulfstream G650ER y que compite en su propio yate, el Catch 23, lo que reduce dependencias y hace viable encadenar viajes cortos alrededor de calendarios de torneo. Además, se marchó apenas tres días después de salir del país tras el Rockstar 2026.

Michael Jordan a bordo del Catch 23, su propia embarcación. (Facebook/La Teja)

Un plus que también suma: pesca responsable y experiencia “pura” de mar y naturaleza

Hay otro componente que le da sentido a la elección: el enfoque captura y liberación que promueven estos torneos, con protocolos para registrar puntos sin sacar el pez del agua.

Eso encaja con la imagen del país (y con el tipo de experiencia) que atrae a muchos pescadores deportivos: mar, naturaleza y una competencia con reglas claras.

