“Decir adiós”: Thomas Christiansen impacta a Panamá con una frase sobre su futuro que nadie esperaba antes del Mundial 2026

Panamá inició su preparación después de lograr el objetivo deseado en las Eliminatorias al Mundial 2026. Será ésta su segunda participación en la más grande de todas las competencias. Quieren hacer historia con una buena marca.

La elección de la plantilla es elemental para ello. Thomas Christiansen delineó un plan de trabajo previo, aprobado y apoyado por las autoridades de FEPAFUT, que ayudará a mantener a sus figuras activas. Esperan al equipo en buena forma.

Además, Christiansen mira a los aficionados y entiende que son una parte más que importante. Acompañaron el proceso clasificatorio, y brindaron su aliento para cada ocasión. Por eso, les dejó en claro que tendrán su gran despedida.

Panamá en vilo: el sorpresivo mensaje de despedida que dio Thomas Christiansen

Thomas Christiansen le habló a la fanaticada de Panamá. Aseguró que jugarán un partido despedida en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, pero sembró un interrogante sobre su futuro. Esto sonó también a una despedida personal.

“Para los jugadores, a corto plazo, ya hay muy poco tiempo. La verdad es que los que están aquí son los últimos que pueden tener esa oportunidad de meterse al final. Es complicado, porque llevamos cinco años trabajando con los mismos jugadores o con un grupo más reducido”, comentó.

“No hay nada cerrado, eso es lo cierto. Para la afición, pues, estamos mirando para cerrar el último partido amistoso aquí en el Rommel. Para despedirnos y salir con buena vibra, así darles esa oportunidad a la fanaticada de decir adiós”, cerró.

