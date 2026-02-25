Es tendencia:
“Convocados”: Francis Hernández enfrenta un nuevo revés que impacta a la Selección de Honduras y lo confirman en España

La Selección de Honduras sigue en busca de un nuevo entrenador, pero desde España anuncian un nuevo revés para Francis Hernández.

Francis Hernández es el nuevo director deportivo de la Selección de Honduras. Foto: Grupo OPSA.
Desde España informaron un nuevo “revés” que enfrenta Francis Hernández como director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) luego que se anunciara la convocatoria de dos futbolistas.

Se trata de los juveniles Enzo Péres y Josué Leonel Andrade convocados a la sub-14 de España; ambos nacidos en ese país de Europa, pero de padres hondureños, por lo que podrían ser elegibles para La H.

Cabe señalar que, Andrade ya ha formado parte de las inferiores de Cataluña y ahora tendrá la oportunidad junto a Péres de demostrar su talento del 2 al 6 de marzo.

Esta será la primera vez que los hondureños junto a los demás convocados se reunirán para entrenar juntos con la camisa de España.

Péres y Andrade fueron convocados por el seleccionador David García Cubillo, quien ha puesto los ojos sobre los dos futbolistas del Girona.

Josué Andrade juega como defensor, mientras Péres destaca como centrocampista.

“Enzo Péres y Josué Leonel Andrade, convocados con la Selección Española sub-14 ¡Enhorabuena, chicos!”, escribió la academia del Girona en sus redes sociales.

