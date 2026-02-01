José Calderón se sinceró luego de las fuertes acusaciones que recibió desde el futbol de Guatemala

El portero panameño José Calderón volvió a estar en el centro de la polémica luego de que Huehuetecos FC, club de la Liga Primera División de Guatemala, hiciera pública una denuncia tras no concretarse su incorporación para el Torneo Clausura 2026. El guardameta, con pasado en Guastatoya, Comunicaciones FC y Xelajú MC, había sido anunciado como refuerzo del conjunto huehueteco, pero nunca llegó a integrarse al plantel.

Mediante un comunicado oficial, Huehuetecos FC detalló que el club firmó contrato con Calderón y accedió a su solicitud de recibir un salario por adelantado. Sin embargo, tras recibir el dinero, el futbolista no se presentó a entrenar, incumplió el acuerdo y, según la institución, ignoró los procesos formales para resolver la situación, lo que obligó a dar por terminado cualquier vínculo contractual.

“El jugador tomó el dinero y simplemente no cumplió”, expresó el club, subrayando que hasta el momento no ha devuelto ni un solo quetzal del monto recibido por adelantado, ni el costo del boleto aéreo. La directiva indicó que la denuncia se hizo pública por respeto a la institución, a la afición y al proyecto deportivo, esperando una pronta solución al conflicto.

José Calderón se disculpa

Tras la exposición del caso en redes sociales, José Calderón respondió con un video de disculpas, dirigido a la afición, directiva, jugadores y cuerpo técnico de Huehuetecos FC. En su mensaje, el guardameta explicó que, días después de firmar el contrato, sufrió un accidente que derivó en un proceso legal cuya audiencia fue fijada para el 12 de enero, situación que le impidió viajar a Guatemala.

Calderón aseguró que la junta directiva y el cuerpo técnico del club estaban al tanto de su situación, pero que no podían esperar hasta la fecha establecida. “Quiero expresar mis sinceras disculpas y también decir que voy a cubrir los gastos que me adelantaron”, afirmó el portero, comprometiéndose a resolver el inconveniente económico con la institución huehueteca.

Finalmente, al no poder integrarse al fútbol guatemalteco para el Clausura 2026, el arquero panameño se vinculó al Sporting San Miguelito de su país. Calderón, quien también cuenta con experiencia en la Selección de Panamá, es recordado por formar parte del plantel que participó en la Copa del Mundo Rusia 2018, un antecedente que contrasta con la controversia que hoy rodea su carrera.

