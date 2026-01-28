“Tomó el dinero y no cumplió”: Fue mundialista con Panamá, volvió a su país como fichaje estrella, pero ahora recibe una fuerte acusación

El nombre de José Calderón, recordado por su participación como mundialista con la Selección de Panamá en Rusia 2018, se encuentra hoy en el centro de una fuerte polémica dentro del fútbol de Guatemala, luego de ser acusado públicamente de incumplimiento contractual y de no devolver un adelanto económico recibido por parte de su exclub.

El guardameta panameño había sido anunciado semanas atrás como nuevo refuerzo de Huehuetecos FC, equipo de la Primera División de Guatemala. Sin embargo, a finales de año no se presentó a los trabajos de pretemporada, tras recibir una oferta de otro club, situación que derivó posteriormente en su presentación oficial como arquero del Sporting San Miguelito en Panamá.

Ante esta situación, el club huehueteco emitió este día un comunicado oficial, en el que expresó su malestar y decepción por la conducta del futbolista. Según detalló la Junta Directiva, Calderón solicitó un salario por adelantado, el cual fue pagado en su totalidad “con la seriedad y responsabilidad que caracterizan a la institución”.

El comunicado señala que, tras recibir el dinero, el portero nunca se presentó a entrenar ni a integrarse al equipo, pese a los múltiples intentos del club por comunicarse y brindarle apoyo ante los problemas personales y físicos que el jugador manifestó. Para la directiva, el caso no se trata de un error administrativo, sino de una falta total de profesionalismo, respeto y palabra, más grave aún por tratarse de un futbolista con trayectoria internacional.

Uno de los puntos más delicados del pronunciamiento es que, según Huehuetecos FC, José Calderón no ha devuelto ni un solo quetzal del dinero recibido por adelantado, ni tampoco el costo del boleto aéreo que fue cubierto por la institución. “Tomó el dinero y simplemente no cumplió. Esa es la realidad”, afirma el club de manera tajante.

Finalmente, la directiva hizo pública la situación en defensa del respeto institucional, de su afición y del proyecto deportivo, exigiendo la devolución inmediata y completa de lo adeudado. Huehuetecos FC concluyó asegurando que continuará su camino apostando por jugadores comprometidos, responsables y que honren su palabra, dentro y fuera de la cancha.