Jorlian Sánchez, quien llegó en el pasado mercado de transferencias a Comunicaciones FC, le está costando adaptarse al esquema de su nuevo entrenador y a la Liga Nacional de Guatemala. Por esta razón, los aficionados están comenzando a perder la paciencia y los comentarios no se han hecho esperar en las redes sociales.

El panameño arribó a la institución con la esperanza de que se convirtiera en el máximo referente de ataque del combinado Crema y no era de menos, pues en la temporada pasada, terminó sub líder en la tabla de máximos goleadores con 9 anotaciones. Sin embargo, esa versión no la ha podido sacar a relucir en estas pocas semanas que lleva con el club.

Hasta el momento, el futbolista suma 6 partidos disputados, sin haber marcado, aunque con 2 asistencias en lo que va del torneo. No obstante, los pase gol no son lo que esperan los fanáticos de Comunicaciones y han dejado comentarios como, “por favor, devuelvan al paquete de Jorlian Sánchez y juguemos con Foster“, en redes sociales.

“He esperado pacientemente en silencio, pero Jorlian Sánchez es vomitivo. Otro fracaso más a la directiva“, “Jorlian Sánchez salió del partido sin pena ni gloria, ojalá anoté el gol del título, pero a hoy es un paquete“, “Lo de Jorlian Sánchez y la necedad de Coito de darle titularidades, cuando no le mete gol ni al arcoíris“, son otros de los mensajes que se han visto reflejados por parte de los fanáticos Cremas.

Por su lado, ha sido lo contrario con Azarías Londoño, quien está mostrando una mejor versión de cara al arco que en su primer torneo con la institución. Cabe destacar que el juvenil anotó un doblete el pasado 22 de febrero y ya acumula 3 tantos, siendo uno de los más peligrosos en la ofensiva de Comunicaciones.