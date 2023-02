Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra nuevamente en Guatemala, con motivo de asistir al XXII Congreso de la Unión Centroamericana de Futbol (Uncaf), en lo que es la segunda vez en menos de un año que el italiano está de visita en la nación chapina.

Infantino llegó al país guatemalteco para estar en el evento de Uncaf, que este día elegirá nuevas autoridades, en específico al presidente luego que el chapín Rafael Tinoco decidiera dejar su cargo y así finaliza una gestión de más de 18 años, por lo que ahora será ocupada por otra persona.

Gianni Infantino estará este fin de semana en el país, tomando en cuenta que las reuniones se están realizando en un hotel exclusivo de la Antigua Guatemala, en el que se tomaran decisiones fundamentales para el futbol de Centroamérica y las cuales se estarán dando a conocer en las próximas horas.

Además, no se descarta que el máximo dirigente del futbol mundial también asista al estadio Doroteo Guamuch Flores a presenciar la Gran Final del Campeonato Sub-17 de la Concacaf, que se disputará el domingo y que hoy conocerá a sus finalistas de las llaves de Panamá vs México y Estados Unidos vs Canadá.

El presidente de la FIFA volvió a Guatemala en menos de seis meses, tomando en cuenta que en agosto también hizo su visita, en el que estuvo en la Federación de Futbol y también se reunió con Alejandro Giammattei, presidente de la República.