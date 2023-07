Luego de que pareciera un simple rumor, con el transcurrir de los días, se ha confirmado el fuerte interés que mantiene el Al-Taawoun FC de la Liga Profesional de Arabia Saudita por el delantero panameño, Ismael Díaz. Sin embargo, se informa que la Universidad Católica no lo quiere dejar salir.

Ismael Díaz, de buena Copa Oro, llamó la atención de un equipo del Medio Oriente, liga la cual está protagonizando un mercado de transferencias destacado. Después de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, entre otros, es posible que un atacante panameño también migre a Arabia.

De hecho, el propio futbolista manifestó su deseo de marcharse hacia el Al-Taawoun FC, no obstante, la directiva del equipo dueño de sus derechos, la Universidad Católica, se estaría rehusando en dejar salir a uno de sus mejores hombres en ofensiva.

Así lo informó el periodista, Guillermo Pineda: “Al Taawoun FC de Arabia Saudí está dispuesto a pagar el 100% de la ficha de traspaso de Ismael Díaz para hacerse de sus servicios. Universidad Católica de Ecuador ya lo sabe y se rehúsa a vender al jugador, a pesar de que Ismael Díaz pidió salir del club”, dijo.

Posterior a ello, el presidente del equipo, aseguró que no es cierto: “No es verdad. Nosotros ya pusimos precio y las formas de pago. En ese sentido, no ha llegado nada formal. Si mandan la propuesta con esos términos, aceptaremos sin problema”, expresó Santiago Cattani.

Aunque, en una entrevista hacia “Mundo Deportivo Ecuador”, Díaz afirmó que sí existen diferencias entre la administración y él: “Las posibilidades siempre tienen que estar, la dirigencia se comporta de una manera que no tiene que ser, yo entiendo que también tiene sus intereses, pero yo tengo que velar por mí”.