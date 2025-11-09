Es tendencia:
Por parte de Keylor Navas y Carrasquilla: Pumas recibe la noticia más alarmante tras clasificar al Play-In de la Liga MX

Por Marcial Martínez

Keylor Navas y Carrasquilla en Pumas
© PumasKeylor Navas y Carrasquilla en Pumas

En una jornada increíble de la Liga MX, los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se quedaron con el último cupo de los Play-In tras vencer como visitantes (2-3) al Cruz Azul.

No ha sido una torneo sencillo para los Pumas y así quedó demostrado luego de remontar (2-3) ante La Máquina Celeste con una anotación de Álvaro Angulo al 80 y Alan Camacho al 85 para lograr la clasificación. Sin embargo, no todo es felicidad para los Universitarios.

¿Cuál es la noticia alarmante que recibe Pumas por parte de Keylor Navas y Carrasquilla?

Keylor Navas llegaría muy justo para el partido de ida de los Play-In de la Liga MX que se jugará entre el 19 y 20 den noviembre. Todo esto debido a que el guardameta estará con la Selección de Costa Rica en la doble fecha de Eliminatorias enfrentando a Haití el 13 de noviembre y a Honduras el 18 de noviembre.

Keylor Navas – Pumas

Lo mismo pasa con Adalberto Carrasquilla quien disputará el jueves 13 de noviembre ante Guatemala y el martes 18 de noviembre como local ante El Salvador por las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Sin embargo, Carrasquilla de arranque no podrá estar en este partido de ida de los Play-In porque llegó a 5 tarjetas amarillas acumuladas.

Adalberto Carrasquilla – Pumas

A esto se le suma que desde Cruz Azul buscan una sanción más dura para el panameño, debido a la dura entrada que tuvo sobre el guardameta colombiano Kevin Mier que no terminó en expulsión.

Sobre este escenario, los Pumas tendrán que ir preparando el partido de ida de los Play-In de la Liga MX. Keylor Navas ha sido determinante en esta clasificación, lo mismo Carrasquilla siendo uno de los titulares habituales.

