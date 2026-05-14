Rolando Fonseca destrozó a Saprissa y explicó su fichaje por Alajuelense: “No fue por plata”

Rolando Fonseca le habló de manera contundente a la afición del Saprissa sobre su traspaso a Alajuelense. Descubre todo lo que dijo.

El traspaso de Rolando Fonseca del Saprissa a Alajuelense marcó uno de los episodios más polémicos del fútbol costarricense de la época.

Para muchos aficionados morados, su salida representó una traición, ya que Fonseca se formó y brilló en Saprissa antes de pasar al máximo rival.

Ahora, Rolando Fonseca volvió a encender la polémica al destrozar a Saprissa con sus palabras, mientras explicó las razones que lo llevaron a fichar por Alajuelense.

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¿Qué dijo Rolando Fonseca de su traspaso de Saprissa a Alajuelense?

A través de una entrevista con José Alfaro, Rolando Fonseca explicó que su fichaje por Alajuelense no fue por dinero, como muchos señalaron.

El exjugador aseguró que tomó la decisión porque en Saprissa le cerraron las puertas y le dijeron que “no había campo”, por lo que decidió continuar su carrera en otro club.

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“La gente no lo va a entender. Dicen que fue por plata… ¡No fue por plata! Yo toqué la puerta de donde supuestamente era mi casa, donde yo me había hecho, y me dijeron ‘aquí no hay campo’“, compartió Fonseca.

¿Y qué, entonces dejo de jugar?, ¿ustedes me van a mantener? Nunca me mantuvieron ni me van a mantener. Eso la gente no lo va a entender“, aseveró. Rolando Fonseca en entrevista con José Alfaro.

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Datos claves

Rolando Fonseca aseguró que su fichaje por Alajuelense no fue por dinero , sino porque en Saprissa le dijeron que “no había campo” para él.

, sino porque en Saprissa le dijeron que para él. El paso de Fonseca de Saprissa a Alajuelense se convirtió en uno de los movimientos más polémicos del fútbol costarricense .

se convirtió en . Muchos aficionados morados consideraron su salida como una traición, debido a que el exdelantero se formó y brilló en Saprissa antes de llegar al máximo rival.