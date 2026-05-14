Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

El gol de Darwin Lom que pone a The Strongest en lo más alto de Bolivia

Lom se vuelve a afianzar como una pieza clave de su equipo.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El chapín sigue con su racha goleadora
© The StrongestEl chapín sigue con su racha goleadora

The Strongest consiguió una victoria de enorme valor al derrotar por 0-1 a Always Ready en la séptima jornada de la Primera División de Bolivia, resultado que le permite adueñarse del liderato del campeonato. El encuentro tuvo como gran protagonista al delantero guatemalteco Darwin Lom, quien volvió a responder en un momento clave.

Darwin Lom tiene su primer revés desde que fichó con The Strongest de Bolivia

ver también

Darwin Lom tiene su primer revés desde que fichó con The Strongest de Bolivia

El compromiso fue intenso desde los primeros minutos, con ambos equipos buscando imponer condiciones, aunque fueron los aurinegros quienes lograron aprovechar mejor sus oportunidades. Always Ready intentó hacer daño con presión alta y velocidad por las bandas, pero se encontró con un rival ordenado y contundente en el momento decisivo.

El gol de Darwin Lom que da el triunfo

La única anotación del partido llegó al minuto 37 y tuvo sello chapín. Darwin Lom apareció dentro del área tras un centro raso y, completamente solo, definió con tranquilidad para vencer al guardameta rival y desatar la celebración de The Strongest. El atacante mostró nuevamente su olfato goleador y confirmó el gran momento que atraviesa en el fútbol boliviano.

Tweet placeholder

En la segunda parte, el conjunto local adelantó líneas e intentó reaccionar en busca del empate, pero los aurinegros supieron defender la ventaja con inteligencia. La solidez defensiva y el esfuerzo colectivo permitieron sostener el resultado ante la presión constante de Always Ready en los minutos finales.

Para el delantero guatemalteco la actuación también tuvo un significado especial, ya que disputó los 90 minutos y alcanzó su cuarta anotación en apenas siete partidos del campeonato. El rendimiento de Lom sigue creciendo jornada tras jornada y comienza a consolidarse como una de las figuras ofensivas más importantes del torneo.

Publicidad
Lo celebra Guatemala: Darwin Lom es reconocido en Bolivia por su desempeño en The Strongest

ver también

Lo celebra Guatemala: Darwin Lom es reconocido en Bolivia por su desempeño en The Strongest

Con este triunfo, The Strongest llegó a 17 puntos y se colocó en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ahora el equipo aurinegro buscará mantenerse en la cima cuando el próximo domingo reciba a Oriente Petrolero, en otro duelo clave para seguir soñando con el título.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Real Madrid arde por la indisciplina, este es el curioso expediente que dejó Keylor Navas
Costa Rica

Mientras Real Madrid arde por la indisciplina, este es el curioso expediente que dejó Keylor Navas

Brayan Gil recibe la noticia que confirma el tiempo que estará sin jugar en Rusia y con la Selección de El Salvador
El Salvador

Brayan Gil recibe la noticia que confirma el tiempo que estará sin jugar en Rusia y con la Selección de El Salvador

De nuevo en la élite de Europa: Jeyland Mitchell consigue lo que estaba buscando
Costa Rica

De nuevo en la élite de Europa: Jeyland Mitchell consigue lo que estaba buscando

Faitelson no dudó: el inesperado gesto hacia Keylor Navas que enciende el debate en México
Costa Rica

Faitelson no dudó: el inesperado gesto hacia Keylor Navas que enciende el debate en México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo