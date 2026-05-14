El gol de Darwin Lom que pone a The Strongest en lo más alto de Bolivia

Lom se vuelve a afianzar como una pieza clave de su equipo.

The Strongest consiguió una victoria de enorme valor al derrotar por 0-1 a Always Ready en la séptima jornada de la Primera División de Bolivia, resultado que le permite adueñarse del liderato del campeonato. El encuentro tuvo como gran protagonista al delantero guatemalteco Darwin Lom, quien volvió a responder en un momento clave.

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El compromiso fue intenso desde los primeros minutos, con ambos equipos buscando imponer condiciones, aunque fueron los aurinegros quienes lograron aprovechar mejor sus oportunidades. Always Ready intentó hacer daño con presión alta y velocidad por las bandas, pero se encontró con un rival ordenado y contundente en el momento decisivo.

El gol de Darwin Lom que da el triunfo

La única anotación del partido llegó al minuto 37 y tuvo sello chapín. Darwin Lom apareció dentro del área tras un centro raso y, completamente solo, definió con tranquilidad para vencer al guardameta rival y desatar la celebración de The Strongest. El atacante mostró nuevamente su olfato goleador y confirmó el gran momento que atraviesa en el fútbol boliviano.

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En la segunda parte, el conjunto local adelantó líneas e intentó reaccionar en busca del empate, pero los aurinegros supieron defender la ventaja con inteligencia. La solidez defensiva y el esfuerzo colectivo permitieron sostener el resultado ante la presión constante de Always Ready en los minutos finales.

Para el delantero guatemalteco la actuación también tuvo un significado especial, ya que disputó los 90 minutos y alcanzó su cuarta anotación en apenas siete partidos del campeonato. El rendimiento de Lom sigue creciendo jornada tras jornada y comienza a consolidarse como una de las figuras ofensivas más importantes del torneo.

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Con este triunfo, The Strongest llegó a 17 puntos y se colocó en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ahora el equipo aurinegro buscará mantenerse en la cima cuando el próximo domingo reciba a Oriente Petrolero, en otro duelo clave para seguir soñando con el título.