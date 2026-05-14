La contratación de Ismael Rescalvo por parte de Alajuelense responde, en gran parte, a su tendencia a darle protagonismo a los juveniles.

Ismael Rescalvo ya fue presentado como nuevo entrenador de Liga Deportiva Alajuelense y su llegada abre varias lecturas. La primera, naturalmente, tiene que ver con lo competitivo: el español toma el lugar de Óscar “Machillo” Ramírez y asume un equipo obligado a pelear títulos de inmediato.

Pero hay otra pregunta de fondo que puede marcar su ciclo: ¿Qué papel tendrán los jóvenes formados en el CAR dentro del nuevo proyecto rojinegro? El gerente deportivo, Carlos Vela, ya manifestó que la idea es darles protagonismo. Y la contratación de Rescalvo va en esa línea.

Rescalvo y una carrera construida cerca de los jóvenes

El entrenador español, de 44 años, ha dirigido en Colombia, Ecuador, Bolivia y México antes de aterrizar en Costa Rica. Su recorrido incluye pasos por Envigado, Independiente Medellín, Independiente del Valle, Emelec, The Strongest, Mazatlán, Deportes Tolima y Barcelona SC. Su primera experiencia fuerte en Sudamérica fue justamente en Envigado, club colombiano reconocido por su perfil formador, y luego pasó por IDV, una de las canteras más prestigiosas del continente.

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Ese dato ayuda a explicar parte de su perfil. Rescalvo no es únicamente un técnico de equipos grandes o de presión inmediata. También ha trabajado en entornos donde el desarrollo del futbolista joven forma parte del modelo deportivo. En el negriazul, su ciclo estuvo asociado a la aparición y consolidación de jugadores como Gonzalo Plata, Stiven Plaza, Moisés Ramírez, Alan Franco, Jeghson Méndez y Ángelo Preciado, nombres que luego tuvieron recorrido internacional o selección.

Los números que explican la expectativa

Según datos aportados por el periodista Tomás Fonseca, los clubes dirigidos por Rescalvo concretaron ventas de futbolistas por aproximadamente 19 millones de dólares durante sus gestiones. Entre las operaciones más destacadas aparecen tres casos:

Bryan Angulo , de Emelec a Cruz Azul, por alrededor de 6 millones de dólares.

, de Emelec a Cruz Azul, por alrededor de 6 millones de dólares. Gonzalo Plata , de Independiente del Valle a Sporting Lisboa, por cerca de 4,5 millones de dólares.

, de Independiente del Valle a Sporting Lisboa, por cerca de 4,5 millones de dólares. Stiven Plaza, de Independiente del Valle a Valladolid, por unos 2,2 millones de dólares.

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No todos esos nombres responden al mismo tipo de proceso. Angulo ya tenía recorrido en Emelec antes de la llegada de Rescalvo y fue transferido a Cruz Azul en 2019, después de años de destaque en Ecuador. En cambio, los casos de Plata y Plaza conectan de forma más directa con el ecosistema de Independiente del Valle, donde Rescalvo encontró un plantel joven, competitivo y con futbolistas listos para ser expuestos en Primera División y torneos internacionales.

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Ahí aparece uno de los puntos centrales para Alajuelense: no se trata solo de poner juveniles por necesidad, sino de construirles un contexto competitivo para que crezcan sin “quemarlos” y, en un futuro, poder exportarlos al extranjero.

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“El perfil era claro, basándonos en cinco puntos: ser una persona intachable y tener experiencia en un club grande, con presión de ganar; ser afín a las áreas multidisciplinarias del CAR; tenía que ser una persona que le diera proyección a los jóvenes y que tuviera un estilo de juego protagonista, y creo que Ismael los cumple”, manifestó Vela durante la presentación de Rescalvo.

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Datos clave

Durante sus gestiones, los clubes dirigidos por Ismael Rescalvo concretaron ventas de futbolistas por un total cercano a los 19 millones de dólares.

Destacan los traspasos de figuras como Bryan Angulo (6 MDD al Cruz Azul) y Gonzalo Plata (4.5 MDD al Sporting de Lisboa) bajo su mando en Ecuador.

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