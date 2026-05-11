Los Canaleros ya conocen la fecha en la que se dará a conocer la lista definitiva y también hay novedades sobre la prelista.

Falta apenas un mes para el inicio del Mundial 2026 y todavía no se conoce la lista de 26 jugadores que convocará Thomas Christiansen para representar a la Selección de Panamá.

Este lunes 11 de mayo aparecieron varias listas preliminares integradas por 55 futbolistas. Selecciones como Argentina y Brasil ya dieron esta cantidad de nombres para que estén presentes en el Mundial 2026. Por eso, en Panamá comenzaron las preguntas sobre la prelista canalera.

ver también “Lastimará a algunos”: Thomas Christiansen adelanta que dejará afuera a algunas piezas claves de Panamá del Mundial 2026

Panamá no dará la prelista de 55 jugadores previo al Mundial 2026

En Deportes RPC, el periodista José Ángel Rodríguez confirmó que la Selección de Panamá no hará oficial esta lista previa con los 55 jugadores que podrían estar en la máxima cita a nivel internacional.

“No vamos a dar nada. No estamos obligados a mandar una lista. Sí me dicen de 35“, fue la respuesta que filtró la fuente del periodista de acuerdo a la postura que tiene Thomas Christiansen junto a su cuerpo técnico. De esta manera, habrá que esperar a los próximos días.

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Panamá sí está obligado a entregar la lista preliminar de 35 jugadores. Está reglamentado por la FIFA, ya que en caso de existir una lesión entre los 26 que estarán en la lista final, el cuerpo técnico sólo podrá llamar a jugadores que integran dicha nómina de 35.

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¿Cuándo se publicará la lista de Panamá para el Mundial 2026?

La lista definitiva de la Selección de Panamá estará publicada el próximo 26 de mayo. En esa fecha, Thomas Christiansen definirá a los que jugarán los amistosos de preparación y que luego irán al Mundial 2026 en busca de hacer historia en la fase de grupos.

En síntesis

El entrenador Thomas Christiansen publicará la lista definitiva de Panamá el 26 de mayo .

publicará la lista definitiva de Panamá el . Panamá debe entregar obligatoriamente una nómina preliminar de 35 jugadores según el reglamento FIFA.

según el reglamento FIFA. La Selección de Panamá omitirá hacer pública la lista previa de 55 futbolistas seleccionables.