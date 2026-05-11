Carlos Harvey es una de las grandes dudas al día de hoy para la lista que dará Thomas Christiansen. El panameño no es convocado en el Minnesota United hace seis partidos consecutivos y hasta el momento no hay actualizaciones de su lesión.

Según informó el sitio Transfermarkt, el mediocampista de la Selección de Panamá sufrió una lesión en la pierna. Es lo único que ha informado el club de la Major League Soccer por ahora, lo que genera incertidumbre entre los Canaleros a 30 días del Mundial 2026.

En lo que va del 2026, Harvey tan solo sumó 97 minutos en la MLS en cuatro encuentros. Apenas fue titular en la derrota por 6-0 contra Vancouver Whitecaps, juego en el que fue sustituido cuando finalizó el primer tiempo.

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El momento que atraviesa el ex Tauro FC preocupa al cuerpo técnico del seleccionado canalero. Harvey fue una pieza clave en las Eliminatorias Concacaf. Jugó todos los minutos en la fecha FIFA de noviembre, cuando Panamá selló su clasificación.

Thomas Christiansen dará la lista definitiva el próximo 26 de mayo, día en el que se anunciarán los 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos para disputar la fase de grupos. Además de esta cantidad, el DT deberá ubicar a nueve futbolistas como sustitutos ante una posible lesión.

Fidel Escobar: el otro jugador que llega casi sin ritmo al Mundial 2026

Otro de los que llega con muy poco rodaje es Fidel Escobar, aunque ya se encuentra recuperado de su lesión lumbar. En este año, jugó 278 minutos en el Clausura 2026 con el Deportivo Saprissa. Por si fuera poco, recibió una sanción de tres partidos antes de los playoffs. Ya cumplió dos y el sábado estará disponible para jugar la final, pero podría ser su único juego de eliminatoria si el Monstruo no supera a Herediano.

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En síntesis