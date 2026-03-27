La Selección de Panamá igualó este viernes contra Sudáfrica por 1-1 en un amistoso que le resulta negativo. Los Canaleros tomaron la ventaja en la primera parte, aunque en el inicio de la segunda etapa fueron neutralizados y el encuentro terminó sin diferencias.

A pesar de haber evitado la derrota, Thomas Christiansen se lleva muy malas noticias por lo sucedido con Luis Mejía. El portero canalero estaba haciendo un increíble partido hasta el momento de la lesión. Sobre el minuto 40, debió ser sustituido.

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Al sentir el dolor, Manotas Mejía rápidamente se llenó de lágrimas. Volvía a atajar nueve meses después de su último encuentro. Por eso no pudo evitar el llanto. Luego del partido, el técnico danés habló sobre lo que le pasó.

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“Tenemos que examinar a ambos para ver qué tienen. Uno es algo muscular (la lesión de Mejía). Tenemos que esperar los exámenes“, declaró el entrenador de los Canaleros, quien también sufrió la lesión de Eric Davis tras una mala caída sobre uno de sus hombros.

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A 76 días del inicio del Mundial 2026 y 82 del debut de Panamá contra Ghana, estas lesiones empiezan a despertar mucha preocupación, especialmente por Manotas Mejía y la reacción de tristeza que tuvo al salir del terreno de juego. El portero tendría un problema muscular en el muslo de la pierna izquierda.

Orlando Mosquera es elegido el mejor jugador del partido

Pese a la lesión del portero de Nacional, Panamá tiene a Orlando Mosquera como titular. El del Al-Fayha fue elegido como la gran figura del partido debido a sus grandes atajadas, tanto en la primera parte cuando ingresó como en la segunda etapa.

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Datos claves

Panamá empató 1-1 contra Sudáfrica en un amistoso previo al Mundial 2026.

empató 1-1 contra Sudáfrica en un amistoso previo al Mundial 2026. El portero Luis Mejía sufrió una lesión muscular en el muslo de su pierna izquierda.

sufrió una lesión muscular en el muslo de su pierna izquierda. Thomas Christiansen confirmó que el defensa Eric Davis también resultó lesionado de un hombro.