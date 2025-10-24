“No aguantan la presión”: en Panamá le confirman a Luis Fernando Tena el mayor temor de Guatemala rumbo al Mundial 2026

Panamá prepara sus planes para visitar a Guatemala en la quinta fecha de la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026. La ventana de cierre repartirá puntos que se consideran elementales entre los participantes. El sueño mundialista brilla.

Surinam sorprendió a todos y se quedó con el liderato parcial del Grupo A, con La Canalera como escolta. Con un punto menos que estos dos equipos, está La Bicolor, en el tercer puesto. Por su parte, El Salvador le da cierre a este cuarteto.

ver también Es oficial: Guatemala confirma la medida que golpea a Panamá para jugarse la clasificación al Mundial 2026 y Thomas Christiansen ya lo sabe

Mientras Thomas Christiansen ultima detalles dentro de la plantilla, figuras de otro tenor se encargan de calentar la previa del encuentro. En este caso, fue el periodista José Miguel Domínguez Flores quien dejó su encargo a los jugadores.

Luis Fernando Tena recibe dura advertencia para la doble fecha FIFA en Guatemala

Chepebomba está en duda. No sabe si apersonarse en el Estadio Manuel Felipe Carrera para el enfrentamiento entre Guatemala y Panamá, aunque confía en los jugadores canaleros. Advirtió a los chapines sobre la aparición del “Trebolazo”.

“¿Voy o no voy a Guatemala? Chepebomba en El Trébol, buscando el Trebolazo… Tengo que ser valiente, tengo que estar ahí para ver a selección, a la Selección de Panamá dar el Trebolazo, sacar tres puntos de Guatemala, que están hablando mucho. Les dije que eran favoritos, pero no he dicho que van a ganar”, señaló.

“Yo no he dicho que ustedes vayan a ganar contra Papama… No, señores, no vayan a confundirse. Son favoritos, pero cuidadito con la presión de El Trébol, que les pesa más a ustedes. Están obligados ante su gente, en su estadio… Cuidado, porque este Mundial pasa factura. No aguantan la presión de pensar en el 2026″, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de Panamá en la última ventana

Así será la última fecha de las Eliminatorias para Panamá camino al Mundial 2026.

Visita vs. Guatemala , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.