Contrarreloj: Guatemala recibe exigencia de Concacaf que debe cumplir antes de enfrentar a Panamá y a Surinam

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FEDEFUT) ha confirmado que el Estadio El Trébol será la sede oficial de los partidos ante Panamá y Surinam, correspondientes a la última doble jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf 2026. Con el escenario ya aprobado y los precios de boletos definidos, el Comité Ejecutivo se enfocará ahora en supervisar las mejoras estructurales que deben realizarse en el recinto deportivo.

El presidente de la FEDEFUT, Gerardo Paiz, explicó en conferencia de prensa que los trabajos solicitados no provienen de Concacaf ni de FIFA, sino de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). “Son mejoras de CONRED, son trabajos en portones, en bajadas de agua, en gradas, así que debemos trabajar con los herreros. Hoy llegará un equipo de trabajo a realizar los apuntes de los trabajos”, afirmó el dirigente.

Estas obras buscan garantizar la seguridad y funcionalidad del inmueble, cumpliendo con los estándares nacionales antes de recibir dos encuentros que podrían marcar historia para el fútbol guatemalteco. Según Paiz, el Comité Ejecutivo ya coordina todos los detalles logísticos para que los partidos se desarrollen sin contratiempos, tanto para los jugadores como para los aficionados que llenarán las gradas del estadio.

Guatemala cambió de estadio

Cabe recordar que Guatemala inició su participación eliminatoria en el Estadio Cementos Progreso, pero el césped sintético de dicho escenario no fue del agrado de los futbolistas, quienes solicitaron un cambio de sede. Por esa razón, El Trébol fue elegido como la nueva casa temporal de la Selección Nacional, pese a que requiere ajustes técnicos para cumplir con las normas establecidas.

Normalmente, el combinado guatemalteco utiliza el Estadio Doroteo Guamuch Flores, pero en una decisión poco habitual, el recinto fue cerrado por remodelación justo en el momento más decisivo del proceso eliminatorio. Esto obligó a la federación a buscar una alternativa viable que permitiera mantener el ritmo competitivo y el apoyo del público.

Con los trabajos de mejora en marcha y el respaldo de la afición, la Selección de Guatemala se prepara para vivir dos encuentros cruciales en El Trébol, donde espera sellar su clasificación y dar un paso más hacia el sueño mundialista del 2026.

