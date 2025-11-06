“Un técnico incongruente”: Thomas Christiansen recibe fuerte crítica luego de dar a conocer la convocatoria de Panamá para jugar ante Guatemala y El Salvador

El técnico Thomas Christiansen reveló este viernes la convocatoria oficial de la Selección de Panamá para los trascendentales partidos contra Guatemala y El Salvador, correspondientes a la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf rumbo al 2026. Los duelos serán decisivos para el futuro de los canaleros, que llegan con la presión de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación al Mundial.

Sin embargo, tal como se anticipaba, la lista del estratega español-danés generó una ola de polémica y cuestionamientos, especialmente en el entorno periodístico y entre los aficionados. Uno de los más duros críticos fue el periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido popularmente como “Chepe Bomba”, quien arremetió sin filtros contra Christiansen por su decisión de dejar fuera al delantero Eduardo Guerrero, uno de los goleadores más en forma del momento.

La crítica de Chepe Bomba a Thomas Christiansen

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Chepe Bomba calificó al entrenador como un “técnico incongruente”, asegurando que le “pesa escuchar la palabra Eliminatorias”. En sus publicaciones, el comunicador recordó los errores del pasado y cuestionó el manejo del grupo por parte del seleccionador: “Thomas Christiansen ha demostrado ser un técnico incongruente y que le pesa en demasía siquiera escuchar la palabra Eliminatorias. Cuando tiene que dar el paso al frente, tiembla como una bailarina. Su librito lo dejó fuera de Catar 2022 y aún no sabemos qué pasará el 13N”, escribió.

El periodista también calificó como un “error imperdonable” la exclusión de Eduardo Guerrero, quien vive un gran momento en su club y era considerado por muchos como una pieza clave en el ataque panameño. “Dejar fuera a un Eduardo Guerrero dulce con el gol hoy: error imperdonable”, agregó Chepe Bomba, reflejando el sentir de una parte importante de la afición que esperaba ver al delantero en la lista.

La decisión de Christiansen ha reavivado el debate sobre la coherencia de sus convocatorias y su capacidad para manejar la presión en los momentos decisivos. Panamá, que partía como favorito en la Eliminatoria, ha sido una de las grandes decepciones del torneo, acumulando resultados irregulares que la tienen al borde de la eliminación.

El panorama para los canaleros es complejo: deberán vencer a Guatemala el 13 de noviembre en el estadio El Trébol y luego a El Salvador el 18 en el Rommel Fernández para mantener viva la esperanza mundialista. Con la crítica mediática encendida y la confianza de la afición dividida, Thomas Christiansen afronta quizás el reto más grande de su carrera al frente de la selección panameña.