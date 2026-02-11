Bukele interviene en La Selecta y sentencia la continuidad del DT de la Selección Sub 17 de El Salvador: “Estamos equivocados”

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, se refirió al proceso de la selección masculina Sub-17 al mando de Víctor Pastora tras la caída 1-2 ante Cuba en el Premundial de Concacaf camino a 2026, y llamó a asumir el momento con mesura.

El dirigente subrayó que El Salvador aún está lejos de ser una potencia futbolística y remarcó que los resultados no llegan de un día para otro, sino que requieren paciencia, realismo y un trabajo constante a largo plazo.

¿Qué dijo Bukele sobre la Selección de El Salvador?

Yamil Bukele enfatizó que el crecimiento del fútbol salvadoreño debe construirse con continuidad y respeto por los procesos, dejando claro que no existen atajos para lograr resultados.

“Para mí, la continuidad y los procesos son fundamentales en cualquier desarrollo deportivo. Lo mínimo que puedo garantizar es que los procesos se respeten y que el seguimiento a los atletas siempre prime”, comentó Yamil Bukele.

Yamil Bukele – Presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol

También pidió no caer en falsas expectativas, al subrayar que El Salvador no es una potencia futbolística y que el desarrollo deportivo requiere paciencia, trabajo sostenido y una visión realista a largo plazo.

“No nos creamos que somos una potencia, porque no lo somos. Si creemos que las cosas se logran por un chasquido de dedos, estamos muy equivocados“, afirmó Yamil Bukele.

Así se encuentra El Salvador en el Premundial Sub-17

De cara a su última oportunidad, El Salvador está obligado a ganar su compromiso ante Curazao y, además, necesita que Cuba no sume tres puntos.

En caso de producirse un empate en unidades, el boleto podría definirse por la diferencia de goles.