Estevis López prepara el salto: los dos gigantes de Europa que van por la joya de Panamá y complican a River Plate

El mercado de fichajes comienza a calentarse en Centroamérica y un nombre resuena con fuerza: Estevis López, joven talento del Veraguas United que está captando la atención internacional. Con apenas 16 años, el mediocampista ofensivo panameño se ha convertido en una de las promesas más seguidas de la región, en una historia que combina proyección, oportunidades y decisiones que podrían marcar su carrera.

ver también “Interés importante”: Estevis López podría dejar de lado a River Plate para ir a un gigante de Europa

En medio de este creciente interés, el futuro del futbolista de Panamá podría tomar un rumbo inesperado. Aunque existía la posibilidad de que se incorporara a River Plate de Argentina, nuevas opciones han irrumpido con fuerza, abriendo la puerta a un posible salto directo al fútbol europeo, algo poco habitual para un jugador de su edad en la región.

Gigantes de Alemania entran en la puja

El reconocido periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, reveló detalles que han encendido aún más el panorama. En declaraciones, dejó claro el nivel de interés que ha despertado el juvenil canalero: “Estevis López, panameño de 16 años que milita en el Veraguas United de la Liga Panameña de Fútbol. Está en la mira del Bayern Múnich de Alemania, también está en la mira del otro gigante teutón, Borussia Dortmund”.

La posibilidad de que clubes como el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund sigan de cerca al jugador representa un salto de dimensión internacional. Ambos equipos son reconocidos por su capacidad para desarrollar jóvenes talentos, lo que convierte esta oportunidad en un escenario ideal para el crecimiento de López.

Mientras tanto, la opción de River Plate no deja de ser atractiva, considerando su tradición en la formación de futbolistas y su vitrina en el continente. Sin embargo, el interés europeo podría inclinar la balanza hacia un destino mucho más ambicioso y mediático.

ver también El futuro de Estevis López da un giro de 180° lejos de Europa que sorprende a Panamá: “Va a jugar con…”

Lo que parece claro es que Estevis López está destinado a convertirse en legionario en el corto plazo. Su talento ya cruzó fronteras y ahora solo resta definir cuál será el camino que tomará en una decisión que podría cambiar su vida y proyectarlo como una de las grandes figuras del fútbol panameño en el futuro.

Publicidad