Se viene una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y el duelo entre Panamá y Cuba promete ser uno de los más atractivos. Este viernes 6 de marzo, el histórico Estadio Hiram Bithorn de San Juan será el escenario de un choque entre dos selecciones que se conocen bien.

Es cierto que para este Clásico Mundial de Béisbol hay selecciones que parten como las grandes favoritas para quedarse con el torneo: Japón, Estados Unidos y República Dominicana. Un paso más atrás parte Venezuela, y luego vienen el resto de los equipos.

Sin embargo, el béisbol siempre trae sorpresas y con un lanzador abridor inspirado puede cambiar la ecuación en un partido. Y un juego en un torneo corto como este, puede cambiar la historia para cualquier equipo. En este escenario, Panamá y Cuba buscarán protagonismo.

¿Cuándo y a qué hora juega Panamá vs. Cuba por el Clásico mundial de Beisbol 2026?

Panamá y Cuba se enfrentarán este viernes 6 de marzo de 2026 en el Clásico Mundial de Béisbol, como parte de la jornada inaugural del Pool A. El juego arrancará a las 11:00 a.m. (hora de Panamá) en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

¿Dónde ver en vivo a Panamá vs. Cuba por el WBC 2026?

El juego de Panamá vs. Cuba por el Clásico Mundial de Béisbol se podrá seguir en vivo por la señal de RPC Televisión.

Grupos y formato del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará con 20 selecciones repartidas en cuatro grupos (Pool A, B, C y D) de cinco equipos, cada uno en una sede distinta.

Pool A en San Juan: Puerto Rico, Cuba , Canadá, Panamá y Colombia

Puerto Rico, , Canadá, y Colombia Pool B en Houston: Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil

Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil Pool C en Tokio: Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi

Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi Pool D en Miami: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua

Clásico Mundial de Béisbol – Getty

Para comenzar el recorrido, se disputa primero una fase de grupos: cuatro “pools” de cinco selecciones (San Juan, Houston, Tokio y Miami) jugando todos contra todos a un solo partido; los dos mejores de cada grupo avanzan.

A partir de ahí, todo es eliminación directa: se juegan cuartos de final con cruces entre los clasificados de A-B en Houston y C-D en Miami (los que salen de Tokio van a Miami y los de San Juan se mueven a Houston), y luego los ganadores viajan a Miami para disputar semifinales y la final.

¿Cómo llega Cuba al WBC 2026?

Cuba llega al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la intención de volver a dar de qué hablar, tal como en la edición pasada cuando, pese a caer en sus dos primeros juegos, terminó metiéndose hasta las semifinales.

Sobre este escenario, el Team Asere afronta este reto con una nómina que incluye solo dos peloteros de Grandes Ligas (Yoán Moncada y Yariel Rodríguez), pero también suma nombres de peso a nivel internacional como Liván Moinelo y Raidel Martínez, en una mezcla de juventud y experiencia.

Cuba llega al WBC 2026 en pleno proceso de transformación, buscando afianzar la apertura y la integración de peloteros profesionales que actúan en el extranjero, una línea que ha ido ganando terreno en los últimos años.

Tras el impacto mediático y deportivo que dejó su actuación en 2023, el Team Asere apunta ahora a consolidar ese modelo para competir con más profundidad y regularidad

¿Cómo llega Panamá al WBC 2026?

Panamá llega al Clásico Mundial 2026 tras completar sus dos juegos de exhibición ante Yankees de Nueva York y Tigres de Detroit, fogueos que le sirvieron como última prueba antes de viajar a Puerto Rico, donde debutará frente a Cuba.

Eso sí, la novedad en la previa es una baja sensible: el zurdo Andy Otero quedó fuera del equipo por una lesión, informó el mánager Dámaso Espino desde el Estadio Nacional Rod Carew.

Panamá afronta esta edición del Clásico Mundial con la ilusión de dar un paso más en su historia, en lo que será su cuarta participación en el torneo. Hasta ahora, la novena canalera no ha logrado avanzar a los cuartos de final ni, por supuesto, ha levantado el trofeo.