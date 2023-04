El delantero, Cecilio Waterman, en la actualidad, es uno de los legionarios que están mostrando mejor nivel. Durante sus compromisos más recientes, el ariete se ha convertido en la principal amenaza ofensiva del Cobresal. En los últimos cuatro partidos jugados en el campeonato chileno, suma cinco goles.

De hecho, en su actuación más reciente, Waterman marcó una de las anotaciones en el triunfo 2-0 de su equipo. Y es de manera precisa, que por ese rendimiento, es que ya comienza a llamar la atención de algunos clubes de cara a la próxima temporada.

Según lo manifestado por el periodista, Álvaro Martínez, hay equipos de la Primera División de México, que buscan aumentar su cuota goleadora y el perfil del centroamericano es uno de los que les atrae. Incluso, uno de los clubes ya, en su momento, mostró interés en el delantero, sin embargo, no se concretó y continuó militando en Sudamérica.

“Un jugador panameño que está en el radar del Necaxa de México. Una fuente de mucha credibilidad, me informa que se trata del delantero de moda, Cecilio Waterman”, manifestó el comunicador. Aunque otras fuentes han asegurado que hay otro onceno que buscaría fichar a Waterman, pero todavía no se ha dado a conocer de quién se trata.

Es conveniente señalar que Waterman ya tuvo una fugaz experiencia en el fútbol mexicano, cuando vistió la camiseta de los Venados FC Yucatán. No obstante, al jugador no le fue de la mejor manera, debido a que, en 10 partidos, no logró marcar ningún gol. De ahí en adelante, pasó por Uruguay y Chile, países en los que si se ha consolidado como un gran artillero.