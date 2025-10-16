Entre Messi y Cristiano Ronaldo: José Caballero eligió al mejor jugador de la historia con una sentencia que sorprende a Panamá

El debate eterno entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a encenderse, pero esta vez no en una cancha de fútbol, sino en el béisbol de las Grandes Ligas. El protagonista fue el panameño José Caballero, pelotero de los New York Yankees, quien no dudó ni un segundo cuando le preguntaron por su preferencia entre los dos astros más grandes del fútbol moderno.

Durante una entrevista, al infielder canalero le consultaron si el número 72 que lleva en su camiseta tenía algún tipo de relación con el dorsal de Cristiano Ronaldo, ícono portugués que ha inspirado a deportistas de distintas disciplinas.

¿A quién prefiere José Caballero?

La respuesta de Caballero fue tan espontánea como tajante: “¡Jamás, jamás! Soy team Messi”. La frase, simple pero contundente, causó sorpresa y también orgullo en Panamá, donde el béisbol es el deporte más seguido, pero el fútbol y sus figuras no dejan de generar pasiones.

Con esas palabras, Caballero no solo dejó clara su admiración por Lionel Messi, sino que también se sumó a una larga lista de atletas que consideran al argentino como el mejor jugador de la historia. Su comentario rápidamente se viralizó en redes sociales, con miles de fanáticos reaccionando al apoyo del pelotero hacia el campeón del mundo.

Más allá de su desempeño en los diamantes, el panameño se ha caracterizado por su carisma y humildad, y su elección en este eterno debate refleja una opinión que trasciende fronteras.

Entre Messi y Cristiano Ronaldo, José Caballero ya tomó partido sin titubeos: “Team Messi, por siempre“. Una declaración que, aunque nace en el béisbol, resonó fuerte en todo el continente futbolero.