“No le pesó el Trébol”: desde Panamá le señalan a Guatemala la figura de Thomas Christiansen que puede dejarlos sin Mundial 2026

La Canalera parece tener un jugador clave para afrontar las próximas fechas de Eliminatorias al Mundial 2026.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Panamá se apoya en un futbolista para lograr la eliminación de Guatemala en su propio estadio.
Panamá se apoya en un futbolista para lograr la eliminación de Guatemala en su propio estadio.

Panamá se encargó de señalar a la figura que tiene Thomas Christiansen dentro de su plantilla con la que amenaza a Guatemala de quedarse sin participación en la Copa del Mundo. Apostarán todo lo que tienen de camino a la tercera ventana.

Los entrenadores preparan los últimos dos juegos de las Eliminatorias al Mundial 2026. En el caso de Christiansen, los oponentes a vencer en el Grupo A Concacaf serían La Bicolor de visitante y El Salvador de local. Ya tiene un as bajo la manga.

"Está fuera": Thomas Christiansen recibe la peor noticia en Panamá de cara a la última fecha de las Eliminatorias contra Guatemala y El Salvador

"Está fuera": Thomas Christiansen recibe la peor noticia en Panamá de cara a la última fecha de las Eliminatorias contra Guatemala y El Salvador

Se trata de Azarías Londoño, quien conoce como nadie el Estadio Manuel Felipe Carrera por las veces en las que jugó allí mientras representaba a Municipal. Jugó un total de 76 partidos en el club, en los que marcó 19 goles y dio 17 asistencias.

“Recién vi el nombre de un jugador de la Selección Nacional que no le pesó jugar en El Trébol. Anotó allí y mandó a callar a la afición del rival. ¿Quién fue? Azarías Londoño, posteó a través de su cuenta de X el periodista Leonardo Aguilar.

Panamá se ilusiona: el día que Azarías Londoño marcó y mandó a callar a la afición

Azarías Londoño tuvo su estreno como goleador para los Clásicos de Guatemala en el Torneo Clausura 2023. Para ser preciso, mientras se disputaba la fecha 11 y ese juego se daba en el Estadio El Trébol. Su gol fue el 1-1 de ese recordado 3-3.

Londoño enfiló hacia la portería defendida por Kénderson Navarro, ante la pobre marcación del defensor Milcíades Portillo. Este último solamente le hizo sombra y no tuvo más chances. Levantó el balón, marcó el tanto y festejó en la casa roja.

Toda Panamá consternada por la confesión de Thomas Christiansen mientras se está quedando fuera del Mundial 2026: "Algo no funciona"

Toda Panamá consternada por la confesión de Thomas Christiansen mientras se está quedando fuera del Mundial 2026: "Algo no funciona"

Su celebración sorprendió. De inmediato, corrió a la preferencial y se llevó uno de sus dedos a la boca, en pedido de silencio para la afición escarlata. A raíz de eso, recibió una catarata de insultos racistas, y hasta le corearon “que es un mono”.

