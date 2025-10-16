“No le pesó el Trébol”: desde Panamá le señalan a Guatemala la figura de Thomas Christiansen que puede dejarlos sin Mundial 2026

Panamá se encargó de señalar a la figura que tiene Thomas Christiansen dentro de su plantilla con la que amenaza a Guatemala de quedarse sin participación en la Copa del Mundo. Apostarán todo lo que tienen de camino a la tercera ventana.

Los entrenadores preparan los últimos dos juegos de las Eliminatorias al Mundial 2026. En el caso de Christiansen, los oponentes a vencer en el Grupo A Concacaf serían La Bicolor de visitante y El Salvador de local. Ya tiene un as bajo la manga.

ver también “Está fuera”: Thomas Christiansen recibe la peor noticia en Panamá de cara a la última fecha de las Eliminatorias contra Guatemala y El Salvador

Se trata de Azarías Londoño, quien conoce como nadie el Estadio Manuel Felipe Carrera por las veces en las que jugó allí mientras representaba a Municipal. Jugó un total de 76 partidos en el club, en los que marcó 19 goles y dio 17 asistencias.

“Recién vi el nombre de un jugador de la Selección Nacional que no le pesó jugar en El Trébol. Anotó allí y mandó a callar a la afición del rival. ¿Quién fue? Azarías Londoño“, posteó a través de su cuenta de X el periodista Leonardo Aguilar.

Tweet placeholder

Panamá se ilusiona: el día que Azarías Londoño marcó y mandó a callar a la afición

Azarías Londoño tuvo su estreno como goleador para los Clásicos de Guatemala en el Torneo Clausura 2023. Para ser preciso, mientras se disputaba la fecha 11 y ese juego se daba en el Estadio El Trébol. Su gol fue el 1-1 de ese recordado 3-3.

Publicidad

Publicidad

Londoño enfiló hacia la portería defendida por Kénderson Navarro, ante la pobre marcación del defensor Milcíades Portillo. Este último solamente le hizo sombra y no tuvo más chances. Levantó el balón, marcó el tanto y festejó en la casa roja.

ver también Toda Panamá consternada por la confesión de Thomas Christiansen mientras se está quedando fuera del Mundial 2026: “Algo no funciona”

Su celebración sorprendió. De inmediato, corrió a la preferencial y se llevó uno de sus dedos a la boca, en pedido de silencio para la afición escarlata. A raíz de eso, recibió una catarata de insultos racistas, y hasta le corearon “que es un mono”.