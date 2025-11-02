Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Entre Messi, Luis Díaz y Valverde: Orlando Galo irrumpe en la élite con un reconocimiento que emociona a Costa Rica

Orlando Galo celebra el reconocimiento que lo pone a la altura de estrellas mundiales de la talla de Lionel Messi.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Orlando Galo sorprende a Latinoamérica.
© Instagram / Getty.Orlando Galo sorprende a Latinoamérica.

Orlando Galo se ha convertido en una de las piezas más fiables con las que cuenta Miguel “Piojo” Herrera en la Selección de Costa Rica. El mediocampista de 25 años, con pasado en Herediano, se coronó campeón de la primera división de Letonia con el Riga FC, en una campaña brillante donde compartió vestuario con su compatriota Anthony Contreras.

En la Virsliga 2025, el tico participó en 28 de los 35 partidos disputados por su club, registrando 6 goles y 2 asistencias y consolidándose como uno de los jugadores más regulares del certamen.

Mientras Orlando Galo y Anthony Contreras son campeones en Europa, una crisis monumental amenaza con extinguir su club

ver también

Mientras Orlando Galo y Anthony Contreras son campeones en Europa, una crisis monumental amenaza con extinguir su club

Además, en la Conference League, Galo fue titular en los 6 encuentros del Riga FC, donde sumó una asistencia. A eso le sumó 4 apariciones más en la Copa de Letonia, donde también dijo presente con un gol.

Orlando Galo celebró su primer título en Europa (Instagram).

Orlando Galo celebró su primer título en Europa (Instagram).

Paralelamente, el mediocampista porteño fue titular en los tres compromisos iniciales de la Selección de Costa Rica durante la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Orlando Galo llega a la élite de Latinoamérica

El gran presente del ex florense fue reflejado de forma contundente por el medio especializado Sofascore Latam, que lo incluyó en el equipo ideal del mes de octubre de futbolistas latinoamericanos que militan fuera de Latinoamérica.

Publicidad

En ese once estelar, Galo aparece como volante junto a Orbelín Pineda (AEK Atenas) y Federico Valverde (Real Madrid). Por delante de ellos figura nada menos que Lionel Messi, emblema del Inter Miami, acompañado por Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Luis Díaz, el extremo colombiano que brilla con el Bayern Múnich.

(Sofascore).

(Sofascore).

Publicidad
Indignación en Alajuelense: Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega con un mensaje que enfurece al liguismo

ver también

Indignación en Alajuelense: Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega con un mensaje que enfurece al liguismo

El equipo se completa con un bloque defensivo conformado por el venezolano Carlos Olses (FK Zalgiris) en el arco, y Andrés Andrade (LASK), Nicolás Otamendi (Benfica), Kervin Arriaga (Levante UD) y Alexander Roldán (Seattle Sounders) en la zaga.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La decisión que pone a Pumas al borde del colapso tras la salida de Aaron Ramsey
Costa Rica

La decisión que pone a Pumas al borde del colapso tras la salida de Aaron Ramsey

“Debería responder”: Keylor Navas sorprende a Messi con un mensaje que lo acerca a México
Costa Rica

“Debería responder”: Keylor Navas sorprende a Messi con un mensaje que lo acerca a México

Se olvida de Pumas: Keylor Navas causa revuelo en México con una inesperada decisión
Costa Rica

Se olvida de Pumas: Keylor Navas causa revuelo en México con una inesperada decisión

Concacaf sorprende a todo Alajuelense con un mensaje que lo deja en la cima
Liga Deportiva Alajuelense

Concacaf sorprende a todo Alajuelense con un mensaje que lo deja en la cima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo