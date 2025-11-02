Entre Messi, Luis Díaz y Valverde: Orlando Galo irrumpe en la élite con un reconocimiento que emociona a Costa Rica

Orlando Galo se ha convertido en una de las piezas más fiables con las que cuenta Miguel “Piojo” Herrera en la Selección de Costa Rica. El mediocampista de 25 años, con pasado en Herediano, se coronó campeón de la primera división de Letonia con el Riga FC, en una campaña brillante donde compartió vestuario con su compatriota Anthony Contreras.

En la Virsliga 2025, el tico participó en 28 de los 35 partidos disputados por su club, registrando 6 goles y 2 asistencias y consolidándose como uno de los jugadores más regulares del certamen.

Además, en la Conference League, Galo fue titular en los 6 encuentros del Riga FC, donde sumó una asistencia. A eso le sumó 4 apariciones más en la Copa de Letonia, donde también dijo presente con un gol.

Orlando Galo celebró su primer título en Europa (Instagram).

Paralelamente, el mediocampista porteño fue titular en los tres compromisos iniciales de la Selección de Costa Rica durante la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Orlando Galo llega a la élite de Latinoamérica

El gran presente del ex florense fue reflejado de forma contundente por el medio especializado Sofascore Latam, que lo incluyó en el equipo ideal del mes de octubre de futbolistas latinoamericanos que militan fuera de Latinoamérica.

En ese once estelar, Galo aparece como volante junto a Orbelín Pineda (AEK Atenas) y Federico Valverde (Real Madrid). Por delante de ellos figura nada menos que Lionel Messi, emblema del Inter Miami, acompañado por Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Luis Díaz, el extremo colombiano que brilla con el Bayern Múnich.

(Sofascore).

El equipo se completa con un bloque defensivo conformado por el venezolano Carlos Olses (FK Zalgiris) en el arco, y Andrés Andrade (LASK), Nicolás Otamendi (Benfica), Kervin Arriaga (Levante UD) y Alexander Roldán (Seattle Sounders) en la zaga.