En Panamá no lo pueden creer: revelan la verdad de la lesión de Adalberto Carrasquilla tras no jugar el Mundial 2026

Carrasquilla ya tiene fecha para volver a jugar, luego de la lesión que lo dejó sin jugar en el Mundial 2026.

La recuperación de Adalberto Carrasquilla comienza a dejar señales positivas en Pumas UNAM. Luego de perderse la Copa del Mundo 2026 por la lesión que sufrió días antes del inicio del torneo, el mediocampista panameño ya tiene una fecha estimada para regresar a las canchas, una noticia que ilusiona tanto al conjunto universitario como a la Selección de Panamá, que no pudo contar con una de sus principales figuras durante la cita mundialista.

Publicidad

ver también Desató la furia en Panamá: lo que hizo Adalberto Carrasquilla con Pumas tras no jugar el Mundial 2026

La ausencia de Carrasquilla fue uno de los golpes más duros para el equipo canalero. Aunque fue incluido en la convocatoria para el Mundial, la lesión le impidió sumar minutos con Panamá, que terminó su participación en la fase de grupos. Ahora, el volante continúa con su proceso de recuperación y cada vez está más cerca de volver a la actividad oficial con el conjunto auriazul.

Carrasquilla ya tiene fecha de regreso

Durante la transmisión del encuentro amistoso entre Pumas y América de Cali, el periodista de TUDN, Rodrigo Celorio, reveló que el regreso del panameño aún requerirá un poco más de paciencia. “Por lo menos dos semanas más. En la tres contra Juárez ya podríamos ver a Coco Carrasquilla“, aseguró el reportero, dejando claro que el mediocampista no estará disponible para los compromisos frente a Pachuca y Toluca al inicio del Apertura 2026.

Además de la buena noticia sobre su recuperación, el volante también tendrá una importante novedad para la nueva temporada. Carrasquilla cambiará de dorsal y lucirá el número 8, una camiseta con gran significado dentro de la historia de Pumas, que quedó disponible para este campeonato y que era una de las preferencias del futbolista panameño.

El 8 es considerado uno de los números más emblemáticos de la institución universitaria, al haber sido utilizado por figuras históricas como Alberto García Aspe. Ahora será Adalberto Carrasquilla quien tendrá la responsabilidad de portar ese dorsal, con la misión de recuperar su mejor nivel y convertirse nuevamente en uno de los líderes del mediocampo felino.

Publicidad

ver también ¿Juega Adalberto Carrasquilla? La alineación de Panamá vs. Inglaterra y los posibles cambios de Thomas Christiansen

En Pumas existe confianza en que el internacional panameño pueda marcar diferencias una vez supere por completo la lesión. Su regreso no solo fortalecerá al equipo de cara al Apertura 2026, sino que también representa una excelente noticia pensando en el futuro de la Selección de Panamá, que espera volver a contar con uno de sus jugadores más determinantes en los próximos compromisos internacionales.