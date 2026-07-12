Estevis López no se calla: la joya de Panamá le responde a la Federación tras darlo de baja del Pre Mundial

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) sacudió el entorno de la Selección Sub-20 de Panamá al confirmar la baja oficial de Estevis López para el campamento de preparación en Pachuca, México. En su comunicado, el organismo explicó que el futbolista debía viajar junto al resto de la delegación, pero no se presentó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, por lo que fue separado del grupo y también quedó fuera de la convocatoria definitiva para disputar el Premundial Sub-20.

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De acuerdo con la versión de la FEPAFUT, el jugador había solicitado incorporarse días después al campamento, una petición que no fue aceptada por el cuerpo técnico. La Federación también aseguró que López ya había recibido permiso para disfrutar de unos días libres tras concluir una prueba internacional, siempre con el compromiso de unirse a la delegación en la fecha acordada, situación que finalmente no ocurrió y derivó en la drástica decisión.

Estevis López rompe el silencio

Horas después del anuncio federativo, Estevis López utilizó sus redes sociales para ofrecer su versión de los hechos y desmentir que hubiera rechazado el llamado de la selección. “En ningún momento rechacé la convocatoria ni decidí no presentarme por mi cuenta. Mi situación ya había sido hablada previamente, por eso me sorprendieron algunas informaciones que no cuentan lo que realmente pasó”, escribió el futbolista, quien buscó aclarar la controversia generada tras su exclusión.

El joven atacante explicó que viene de completar un mes de entrenamientos con el Bayern Múnich, periodo en el que acumuló una importante carga física. “Hoy estoy con una sobrecarga y necesito recuperarme de la mejor manera para evitar lesiones y poder seguir compitiendo al máximo nivel”, afirmó. Además, reveló que durante su estancia en Alemania atravesó un momento complicado a nivel familiar, ya que su hermano Dylan tuvo que ser operado, una situación que, según sus palabras, afectó profundamente a toda su familia.

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López también indicó que, junto a las personas que lo acompañan en su carrera, tomó la decisión de priorizar su recuperación debido a los compromisos que mantiene con la Selección Sub-17 de Panamá. Pese a ello, dejó claro que su compromiso con el combinado nacional permanece intacto. “Quiero dejar en claro que para mí siempre va a ser un orgullo representar a Panamá. Nunca le diría que no a mi selección. Mi compromiso con el país sigue siendo el mismo de siempre”, expresó el futbolista.

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La situación deja abiertas varias interrogantes sobre lo ocurrido entre el jugador y la FEPAFUT, ya que ambas partes sostienen versiones distintas de los hechos. Mientras la Federación mantiene firme su decisión de excluir a Estevis López del proceso rumbo al Premundial Sub-20, el futbolista insiste en que todo había sido previamente conversado y pidió respeto para él y su familia mientras atraviesa este difícil momento personal y deportivo.