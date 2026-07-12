La sentencia de MisterChip sobre Iván Barton tras ser designado para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia

Barton recibió una gran noticia al tener un nombramiento más en la Copa del Mundo del 2026 y también un mensaje desde España.

El árbitro salvadoreño Iván Barton continúa escribiendo páginas doradas para el arbitraje de Centroamérica. La FIFA lo designó para impartir justicia en la esperada semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y España, una de las citas más importantes del campeonato y una nueva muestra de la confianza que el organismo mantiene en el juez cuscatleco, algo que también recibió desde España.

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Uno que no escondió su felicidad por el nombramiento es el estadígrafo español Alexis Martín Tamayo, mas conocido como Míster Chip, que reaccionó a la presencia del salvadoreño en el partido y confiando en sus capacidades de que no ocurra algo polémico, incluso indicando que “Todo va a salir bien”

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Iván Barton no estará solo en este compromiso de alto nivel. La terna arbitral contará con la presencia del también salvadoreño David Morán como árbitro asistente 1, mientras que el nicaragüense Antonio Pupiro desempeñará funciones como árbitro asistente 2. Además, el sueco Glenn Nyberg fue designado como cuarto árbitro y su compatriota Mahbod Beigi será el quinto oficial del encuentro.

Iván Barton ampliará su récord histórico en Mundiales

La designación llega apenas unos días después de que Iván Barton hiciera historia en los cuartos de final, cuando se convirtió en el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos como juez principal en Copas del Mundo. El salvadoreño alcanzó seis compromisos mundialistas tras dirigir el duelo entre Suiza y Colombia, dejando atrás la marca de cinco encuentros que compartía con el guatemalteco Carlos Batres.

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Con el choque entre Francia y España, el silbante salvadoreño elevará ese registro a siete partidos como árbitro principal en la máxima cita del fútbol. Además, será su cuarta designación durante el Mundial 2026, luego de haber participado en tres encuentros durante Catar 2022 y sumar ahora cuatro apariciones en la presente edición, consolidándose como uno de los colegiados con mayor respaldo por parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

El nombramiento también fortalece el prestigio del arbitraje regional. La terna integrada por Iván Barton, David Morán y Antonio Pupiro dirigirá junta su cuarto partido en esta Copa del Mundo, reflejando el alto nivel mostrado por los representantes de Centroamérica a lo largo del torneo y la confianza depositada en ellos para los encuentros de mayor exigencia.

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La presencia de Iván Barton en una de las semifinales confirma que el arbitraje salvadoreño atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. Con un nuevo récord en su hoja de vida y la posibilidad de seguir sumando designaciones en las instancias decisivas, el juez continúa consolidándose como uno de los referentes del arbitraje internacional y un orgullo para El Salvador y toda la región.