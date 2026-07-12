En Alajuelense señalan al responsable de la derrota en la Supercopa contra Herediano: “Fracasado”

Alajuelense perdió el primer título que tenía en juego en esta nueva temporada tras caer por 1-0 ante Herediano.

Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense fue superado por 1-0 en el partido que definía el primer título de la temporada en Costa Rica. Herediano se quedó con la Supercopa y también obtuvo la posibilidad de jugar la Recopa frente a Saprissa.

Publicidad

Ismael Rescalvo inició su camino con los manudos de la peor manera. Su primer partido oficial es una derrota que significa la pérdida de un título y también la oportunidad de jugar por otro en apenas unos días frente al clásico nacional.

ver también Herediano se lleva la Supercopa de Costa Rica vs. Alajuelense: Resumen y gol

Justamente el entrenador fue el principal apuntado por los aficionados en las redes sociales después de que finalizara el encuentro en el Fello Meza. En las publicaciones de la Liga, hubo una enorme ola de críticas pese a que fue su debut.

“Otra final que no gana el fracasado de Rescalvo“, “no llega a la primera vuelta“, “español fracasado perdedor“, “entrenador perdedor” fueron algunos de los mensajes que dejaron los manudos en las redes sociales del León.

Publicidad

Prácticamente en su totalidad apuntaron contra el entrenador por el equipo que planificó y porque se conoce que nunca ganó un título desde que es director técnico. Pasó por nueve clubes diferentes y no pudo levantar un trofeo, algo que no le cae bien a la afición.

Tras perder la Supercopa, Alajuelense prepara el debut en el Apertura 2026

Después de esta derrota contra Herediano, Ismael Rescalvo tendrá que preparar al equipo para disputar la primera jornada del Apertura 2026. El conjunto rojinegro hace su estreno contra Sporting FC en condición de visitante.