Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Supercopa de Costa Rica

En Alajuelense señalan al responsable de la derrota en la Supercopa contra Herediano: “Fracasado”

Alajuelense perdió el primer título que tenía en juego en esta nueva temporada tras caer por 1-0 ante Herediano.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El primer once que paró Rescalvo en la Liga.
© Prensa LDAEl primer once que paró Rescalvo en la Liga.

Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense fue superado por 1-0 en el partido que definía el primer título de la temporada en Costa Rica. Herediano se quedó con la Supercopa y también obtuvo la posibilidad de jugar la Recopa frente a Saprissa.

Publicidad

Ismael Rescalvo inició su camino con los manudos de la peor manera. Su primer partido oficial es una derrota que significa la pérdida de un título y también la oportunidad de jugar por otro en apenas unos días frente al clásico nacional.

Herediano se lleva la Supercopa de Costa Rica vs. Alajuelense: Resumen y gol

ver también

Herediano se lleva la Supercopa de Costa Rica vs. Alajuelense: Resumen y gol

Justamente el entrenador fue el principal apuntado por los aficionados en las redes sociales después de que finalizara el encuentro en el Fello Meza. En las publicaciones de la Liga, hubo una enorme ola de críticas pese a que fue su debut.

Otra final que no gana el fracasado de Rescalvo“, “no llega a la primera vuelta“, “español fracasado perdedor“, “entrenador perdedor” fueron algunos de los mensajes que dejaron los manudos en las redes sociales del León.

Publicidad

Prácticamente en su totalidad apuntaron contra el entrenador por el equipo que planificó y porque se conoce que nunca ganó un título desde que es director técnico. Pasó por nueve clubes diferentes y no pudo levantar un trofeo, algo que no le cae bien a la afición.

Tras perder la Supercopa, Alajuelense prepara el debut en el Apertura 2026

Después de esta derrota contra Herediano, Ismael Rescalvo tendrá que preparar al equipo para disputar la primera jornada del Apertura 2026. El conjunto rojinegro hace su estreno contra Sporting FC en condición de visitante.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Los otros dos juveniles de Alajuelense que Ismael Rescalvo sumaría al primer equipo
Liga Deportiva Alajuelense

Los otros dos juveniles de Alajuelense que Ismael Rescalvo sumaría al primer equipo

Tiene 16, entrena con el primer equipo de LDA y brilla en La Sele: quién es Kyan McDonald
Liga Deportiva Alajuelense

Tiene 16, entrena con el primer equipo de LDA y brilla en La Sele: quién es Kyan McDonald

Rescalvo le marca la salida a una promesa de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Rescalvo le marca la salida a una promesa de Alajuelense

Entre Guardiola, Unai Emery y el Cholo Simeone: Ismael Rescalvo elige a su DT favorito
Liga Deportiva Alajuelense

Entre Guardiola, Unai Emery y el Cholo Simeone: Ismael Rescalvo elige a su DT favorito

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo