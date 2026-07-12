Inesperado conflicto entre Panamá y Estevis López: la drástica decisión que tomó la Federación con la joya a días del Pre Mundial

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó una inesperada decisión de cara al proceso de preparación de la Selección Sub-20 de Panamá, al anunciar la baja oficial del futbolista Estevis López, quien quedó fuera de la convocatoria para el campamento que se desarrollará en Pachuca, México. La medida también tendrá consecuencias para el futuro inmediato del jugador dentro del combinado canalero.

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Según explicó la FEPAFUT en su comunicado, Estevis López debía viajar este domingo junto al resto de la delegación rumbo a territorio mexicano. Sin embargo, el futbolista no se presentó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, pese a que existía un compromiso previo para incorporarse al grupo en la fecha establecida.

FEPAFUT deja fuera a Estevis López

La Federación detalló que el jugador solicitó viajar días después al campamento en México, petición que fue rechazada por el cuerpo técnico. Además, aclaró que el futbolista ya había recibido autorización para disfrutar de unos días libres tras concluir una prueba internacional, con el acuerdo de reincorporarse puntualmente para viajar junto al resto de la selección.

En el comunicado oficial, la FEPAFUT explicó: “El jugador pidió no viajar con el grupo este domingo y presentarse días más tarde al campamento en México, a lo que el entrenador no aceptó”. Asimismo, añadió que “el jugador ya había recibido autorización del cuerpo técnico para no concentrarse y disfrutar de unos días libres tras concluir su prueba internacional, con el compromiso de unirse a la delegación en la fecha establecida y viajar con todo el grupo, hecho que no ocurrió”.

Como consecuencia de esta situación, la Federación confirmó que Estevis López no solo quedó fuera del campamento de preparación, sino que tampoco será tomado en cuenta para la convocatoria final que disputará el Premundial Sub-20 de Concacaf, un duro golpe para el futbolista cuando restan pocas semanas para una de las competencias más importantes del proceso juvenil panameño.

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Con esta determinación, la Selección Sub-20 de Panamá continuará su preparación en México con el resto del plantel, mientras el cuerpo técnico enfoca sus esfuerzos en conformar la lista definitiva para buscar la clasificación internacional. La decisión de la FEPAFUT deja claro que el cumplimiento de los compromisos establecidos seguirá siendo un requisito fundamental dentro del proyecto deportivo de las selecciones nacionales.