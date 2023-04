Ismael Díaz, actual referente de la Universidad Católica del fútbol ecuatoriano y uno de los mejores legionarios que tiene Panamá, podría volver a ser tema de conversación de cara al siguiente mercado de transferencias. Y es que el delantero no deja de sumar pretendientes en distintos países, pese a la insistencia de su club de no querer soltarlo.

El más reciente había sido el Mamelodi Sundowns FC de la Liga Premier de Sudáfrica. La institución africana habría presentado una oferta de 800 mil dólares al conjunto ecuatoriano y una significativa mejora salarial al jugador, sin embargo, fue rechazada.

Y a pesar de que el Mamelodi continúa insistiendo, en busca de convencer a la Universidad Católica y al atacante, todavía no han logrado concretar algo. No obstante, los sudafricanos, al parecer, no serán los únicos que buscarán llevarse al panameño a sus filas, debido a que el periodista, François Gallardo, afirmó que Ismael Díaz llegaría a un equipo de España.

Este lunes, Gallardo participó como invitado en el programa deportivo, El Marcador, en el que dejó botando una importante noticia sobre El Príncipe. “Quiero dar mi apoyo hacia su mejor jugador, Ismael Díaz. Ese jugador vendrá a España, me encargaré yo personalmente. A un buen equipo“, expresó el comunicador de El Chiringuito.

Cabe destacar que Ismael Díaz ya tuvo la oportunidad de militar en España, cuando vistió la camiseta del Deportivo Fabril, equipo filial del Deportivo La Coruña. Ahí, el delantero disputó 12 partidos y marcó 6 goles, aunque una lesión mermó su estadía en el club, pero en la actualidad, está recuperando su mejor versión.