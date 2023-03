Equipo de Sudáfrica no tiene pensado abandonar las negociaciones por Ismael Díaz

A principios de marzo, se informó de un nuevo interés sobre Ismael Díaz, quien, en la actualidad, milita en la Universidad Católica de Ecuador. Que, a pesar de que recibió múltiples ofertas durante el 2023, el club lo consideró intransferible, hasta que algún onceno igualara la cifra que El Trencito Azul exigía. Y a día de hoy, todavía siguen llegando propuestas sobre la mesa.

La más reciente ha sido la de una institución de la Liga Premier de Sudáfrica que, según lo que se comunicó, llevan un tiempo estudiando la opción de Ismael Díaz. Sin embargo, no habían presentado una oferta formal hasta hace unos días, la cual, desde luego, que todavía no ha sido bien vista por la Universidad Católica. Aunque el equipo no tiene pensado, abandonar las negociaciones y actualizó su propuesta.

Se trata del Mamelodi Sundowns FC, quien se está convirtiendo en el equipo más interesado en los servicios del panameño. El medio Kick Off, aseguró que los sudafricanos ofrecieron cerca de 800 mil dólares para convencer a la directiva ecuatoriana de vender al delantero canalero. Agregado a ello, le prometieron una mejora salarial al futbolista.

“Kick Off ha recogido que Mamelodi Sundowns tendrá que hurgar en sus bolsillos nuevamente para conseguir al internacional panameño Ismael Díaz, en la próxima ventana de transferencia. Nuestros contactos han revelado que Díaz vendrá por 14 millones de rands (alrededor de 800 mil dólares) y sus ganancias también mejorarán“, manifestó el portal web.

Cabe destacar que el agente de Ismael Díaz, confirmó semanas atrás, que desde Rusia, el CSKA de Moscú, también tiene en su mira al atacante panameño, al igual que el propio Malemodi Sundowns. No obstante, siguen siendo intereses y por el momento, el jugador permanecerá en la institución Camaratta.