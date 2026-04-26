“Que vergüenza”: Chepebomba no se guarda nada al burlarse de la eliminación de Alajuelense

La eliminación de la Liga Deportiva Alajuelense ha desatado una tormenta mediática que sigue generando eco en el fútbol centroamericano, especialmente por las fuertes reacciones desde Panamá. Uno de los que no se guardó nada fue el polémico periodista conocido como Chepe Bomba, quien arremetió sin filtros tras la caída del conjunto rojinegro, señalando lo que considera un fracaso rotundo en la temporada.

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El comunicador publicó un video en sus redes sociales que rápidamente se hizo viral, en el que tituló su análisis como: “El tercerón del fútbol tico superando sus propios límites”, una frase que encendió aún más la polémica. En su intervención, no dudó en cuestionar el rendimiento del equipo: “Se creían los campeones… no clasificarse en la liga de Costa Rica es una vergüenza”, sentenció, dejando clara su postura crítica.

Chepebomba sin filtro contra Alajuelense

Las palabras de Chepe Bomba fueron más allá de un simple análisis deportivo, ya que también apuntó directamente al entorno del club y su afición. “Mi más sentido pésame a todos los manudos… qué vergüenza”, expresó, en un tono sarcástico que no pasó desapercibido y que provocó reacciones encontradas entre seguidores y analistas del fútbol tico, así como también acordarse del entrenador Oscar El Machillo Ramírez

Además, el periodista puso en duda la continuidad del proyecto deportivo, haciendo referencia al desgaste del proceso: “¿Dónde quedó el efecto Machillo? Ya se acabó, cansaron al Machillo”, afirmó. Incluso comparó la situación con otros cambios de ciclo en el fútbol internacional, sugiriendo que la institución necesita una renovación urgente para volver a competir al más alto nivel.

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Mientras las críticas golpean con fuerza a la Alajuelense, el contraste lo pone el Deportivo Saprissa, que atraviesa un momento completamente distinto. El equipo morado ha ido en ascenso, encontrando regularidad en el cierre del torneo y posicionándose como uno de los grandes candidatos al título.

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En ese contexto, Tomás Rodríguez se ha convertido en uno de los nombres propios del campeonato, pasando de ser cuestionado a convertirse en figura. El propio Chepe Bomba reconoció su cambio de opinión: “Ahí está Tomás Rodríguez… marcando goles, dando con la tecla con un Saprissa que va in crescendo”, destacó, resaltando el impacto del delantero en el resurgir del equipo.

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Así, mientras la Liga Deportiva Alajuelense enfrenta un momento de crisis y cuestionamientos profundos, otros clubes como Saprissa capitalizan su buen momento. La polémica generada por las declaraciones del periodista no hace más que evidenciar la exigencia y pasión que rodea al fútbol centroamericano, donde los resultados mandan y las críticas, cuando llegan, lo hacen sin piedad.