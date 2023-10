El ex-delantero René Mendieta le manda un mensaje a Costa Rica: “Todavía no asimilan el crecimiento de Panamá”

El pasado martes, la Selección de Panamá confirmó su participación en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Los dirigidos por Thomas Christiansen, al vencer a Guatemala, se posicionaron como el mejor líder de la ronda de grupos y ahora buscará un boleto para la Copa América.

Y ese cupo lo peleará con Costa Rica, duelo que, en los años recientes, ha tomado cada vez más fuerza. Por ello, desde que se dieron a conocer las llaves, panameños y costarricenses comenzaron a calentar el compromiso que se jugará en noviembre.

Es preciso señalar que en el suelo tico, distintos comentaristas deportivos han asegurado que preferían enfrentar a Trinidad y Tobago antes que a Panamá. Sin embargo, otros comunicadores afirman que “no hay miedo hacia Panamá”, pese a los resultados previos.

Bajo este contexto, René Mendieta, ex-delantero de La Roja, expresó: “Lo que pasa es que no asimilan todavía o no quieren asimilar lo que está pasando hoy. El 2023 de un Panamá que fue, en su momento, un equipo que no era protagonista”, dijo.

“Yo veo que ellos no quieren aceptar la realidad de hoy, a nivel de selección. A mí me miraban de manera ofensiva, denigrante, nos pisoteaban, pero nosotros competíamos porque sabíamos la capacidad que teníamos”, manifestó Mendieta, en el programa deportivo, El Marcador.

¿Cuándo se enfrentarán Panamá y Costa Rica?

Panamá y Costa Rica se enfrentarán en una serie de ida y vuelta que se jugará el próximo 16 de noviembre (Costa Rica) y 20 del mismo mes (Panamá).

¿Quiénes clasifican a la Copa América?

En la próxima Copa América, habrá seis selecciones de Concacaf. Esos equipos saldrán de: cuatro semifinalistas y dos ganadores de un repechaje entre los perdedores de los cuartos de final de la Liga de Naciones.