Durante el anterior mercado de transferencias, Cecilio Waterman se convirtió en uno de los futbolistas de los que más se habló. De manera precisa, no por ser un fichaje estelar, pues en Perú aseguraban que no sería un refuerzo de peso para Alianza Lima. Sin embargo, el delantero panameño está callando bocas con sus goles.

“Sobre el delantero panameño, Cecilio Waterman, me llama la atención dos temas en particular que, quizás, no tomó en cuenta Alianza Lima. Solo ha jugado por equipos de media tabla de Uruguay y Chile. No tiene goles en Libertadores ni Sudamericana en cerca de diez años de carrera. No es un refuerzo de Copa Libertadores, eso queda claro. Es un jugador para Liga 1”, había expresado el comunicador, Luis Carrillo Pinto, al momento del arribo de Cecilio.

Destacar que antes de su llegada a la institución, el atacante aseguró que su objetivo era desvanecer esas críticas: “En la cancha quiero hacer lo que he hecho siempre, tratar de callar bocas y no en el mal sentido, sino en poder llenar las expectativas”, manifestó en una conversación con el periodista, Ricardo Icaza.

En su actuación más reciente, Waterman impuso su nombre en el marcador. Alianza lima venció 3-1 a Unión Comercio en un partido que el ariete panameño anotó a los 10 minutos de encuentro. Hernán Barcos y Carlos Ramírez (en contra) completarían el resultado.

¿Alianza Lima busca renovar a Cecilio Waterman?

Por ello, Alianza Lima ya buscaría extender el contrato de Cecilio Waterman. Esto, tomando en cuenta que el canalero mantiene un vínculo con el cuadro Blanquiazul hasta finales del presente año. Quiere decir que el club se muestra satisfecho con lo visto al momento.

“Los hinchas están más que satisfechos con el destacado rendimiento del popular ‘Aquaman’, y la directiva victoriana también. Por esta razón, Líbero pudo conocer que, el club viene trabajando para la extensión de su vínculo en el mes de junio”, manifestó el medio, Líbero.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a las acciones de la Liga 1 de Perú, el próximo domingo 25 de febrero, cuando se mida a Comerciantes Unidos, en la jornada 5 del campeonato peruano.

