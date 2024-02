Orlando Mosquera vivía el que parecía, el mejor momento de su carrera futbolística. Durante el 2023 se logró consolidar como el portero titular de la Selección de Panamá e incluso, llamó la atención del Maccabi Tel Aviv de la primera división de Israel. Sin embargo, ahora se encuentra en una etapa, donde no está viendo minutos.

Después de la Copa Oro, Mosquera fichó por el cuadro israelí, en el que, de a poco, se fue ganando un lugar en el once inicial del equipo. De hecho, se convirtió en una pieza importante para su club, pero en el último mes no ha tenido participación dentro del terreno de juego.

Este lunes, Maccabi Tel Aviv enfrentó al Maccabi Nentaya en una nueva jornada de la Ligat ha’Al. El onceno en el que milita el panameño venció 5-1 a su similar, no obstante, Kuty no estuvo siquiera en la convocatoria para el compromiso.

¿Cuántos partidos suma Orlando Mosquera sin jugar?

Con este, ya se cumplen 9 partidos sin que el portero vea acción. Incluso, días atrás, dejó un mensaje en redes sociales: “Agradecido con Dios siempre. Gracias por todo lo bueno y lo no tan bueno. Gracias por los momentos de frustración, gracias por las pruebas en el camino, gracias porque cada experiencia, me ha enseñado, me ha hecho más fuerte, me ha demostrado de lo que soy capaz”, escribió.

¿Cuándo fue la última vez que Orlando Mosquera jugó?

La última vez en la que Orlando Mosquera jugó un encuentro con Maccabi Tel Aviv, fue el pasado 10 de enero en la derrota de su equipo 0-1 frente al Maccabi Haifa. En aquel enfrentamiento, el portero sumó 7 atajadas.

Preocupación en la Selección de Panamá

Y a falta de poco más de un mes para que la Selección de Panamá se juegue el Final Four de Concacaf vs. México, el guardameta, que venía siendo titular con los Canaleros, no tiene ritmo de competencia. Por lo que genera cierta preocupación en el entorno de Thomas Christiansen.

Señalar que Mosquera se ganó la confianza de Christiansen en el elenco nacional, debido a su capacidad para jugar con los pies y además fue fundamental para que llegaran a la final de la última Copa Oro.

