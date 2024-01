Uno de los movimientos más llamativos en el mercado de transferencias de los panameños es, sin duda, el fichaje de Cecilio Waterman en Alianza Lima, uno de los clubes más grandes de Perú. Sin embargo, el entorno del conjunto Blanquiazul ha calificado la llegada del delantero como un refuerzo que no llena sus expectativas.

Es evidente que Alianza Lima, después de no lograr coronarse campeón de la Liga 1 en ninguno de los dos torneos del pasado 2023, buscará en el 2024 revertir la situación, renovando sus expectativas con un plantel que lleve títulos a su, ya rico, pero insatisfactorio palmarés. Además, dejar un papel positivo en la próxima Copa Libertadores.

Por ello, se han visto bastante movidos en el mercado de transferencias y ya ha anunciado hasta nueve incorporaciones, incluyendo a los panameños, Jiovany Ramos y Cecilio Waterman. Sin embargo, este último desencadenó una ola de críticas por parte de la prensa peruana, incluyendo al periodista, Luis Carillo Pinto, a pesar de su amplio recorrido del canalero en el fútbol de Sudamérica.

¿Qué dijo Luis Carrillo Pinto sobre Cecilio Waterman?

En sus redes sociales, el comunicador arremetió en contra del delantero centro, asegurando que no es un refuerzo con el que Alianza Lima pueda dar pelear en Copa Libertadores. Destacó que el atacante solo militó en equipos de “media tabla” y los Victorianos se habrían equivocado en su fichaje, dejando en tela de duda la capacidad de Waterman.

“Sobre el delantero panameño, Cecilio Waterman, me llama la atención dos temas en particular que, quizás, no tomó en cuenta Alianza Lima. Solo ha jugado por equipos de media tabla de Uruguay y Chile. No tiene goles en Libertadores ni Sudamericana en cerca de diez años de carrera. No es un refuerzo de Copa Libertadores, eso queda claro. Es un jugador para Liga 1”, manifestó el periodista.

Al igual, le quitó méritos al hecho de que el delantero es un habitual en la Selección de Panamá: “Jugar en la Selección de Panamá no creo que sea un highlight a destacar. Panamá se caracteriza por exportar beisbolistas, no futbolistas”. Comparándolo también con Luis Tejada: “Ojo, en el Perú jugó no hace mucho un delanterazo panameño como Luis Tejada, máximo goleador de la selección de ese país con 43 goles. Waterman no está en ese nivel ni en broma”, concluyó.

¿Cómo le fue a Cecilio Waterman en su último club?

Cecilio Waterman vistió la camiseta de Cobresal durante un año. En esos 12 meses, el panameño disputó alrededor de 51 partidos, en los que marcó 21 goles y 3 asistencias. Para el segundo semestre, estuvo cerca de coronarse campeón de la liga chilena, pero no lo consiguió y se tuvo que conformar con el subcampeonato.