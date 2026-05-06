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“Están presionando a un niño”: Leyenda de Panamá opina si lo mejor es que Kadir Barría juegue el Mundial 2026

La posible convocatoria de Barría al Mundial causa debate.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El delantero panameño está dando de que hablar
© FepafutEl delantero panameño está dando de que hablar

La expectativa crece en torno a la próxima convocatoria de la Selección de Panamá para la Copa del Mundo 2026, una lista que mantiene varias incógnitas y donde uno de los nombres que más debate genera es el del joven talento Kadir Barría.

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El futbolista del Botafogo ha captado la atención de aficionados y medios de comunicación gracias a su proyección y a las oportunidades que ha comenzado a recibir en el fútbol brasileño. Sin embargo, el técnico Thomas Christiansen ha mantenido una postura prudente respecto a su posible inclusión en la lista final.

Ahora, quien se sumó al debate fue el histórico exseleccionado panameño Armando Cooper, una voz autorizada dentro del fútbol canalero, que pidió paciencia y mesura con el proceso del joven futbolista Barría.

Cooper pide calma con el caso Kadir Barría

Durante una entrevista con Meketrefes del Futbol, Cooper fue claro al referirse a la presión que rodea al jugador: “Están presionando a un niño, nosotros en nuestra época no teníamos un jugador de esa edad que sea crack”, dejando un llamado a proteger el crecimiento del joven talento.

El exmediocampista también valoró el manejo que ha tenido Botafogo con el desarrollo del futbolista: “El club lo ha hecho bien con su crecimiento, ha estado en el primer equipo, regresó al filial, luego volvió al absoluto”, destacando que el proceso ha sido gradual y bien estructurado.

Además, Cooper dejó claro que jugar en un club importante no garantiza automáticamente un lugar en la selección: “Porque esté en un tal equipo no quiere decir que esté en la Selección de Panamá”, recordando que también hay futbolistas en la liga local haciendo méritos importantes.

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Finalmente, la leyenda canalera respaldó la autoridad del entrenador en la toma de decisiones: “Al final cada uno tiene sus méritos y el entrenador será el que decidirá”. Mientras tanto, la afición panameña sigue pendiente de la convocatoria de Thomas Christiansen, que definirá quiénes representarán al país en el escenario más grande del fútbol mundial.

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