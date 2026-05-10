Deportivo San Pedro: El inédito nuevo huésped de la Liga Nacional de Guatemala

Deportivo San Pedro escribió una página dorada en su historia al conseguir un ascenso histórico a la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, tras imponerse en la semifinal de vuelta del Clausura 2026 ante Nueva Santa Rosa. Con un global de 2-1, el conjunto marquense selló su boleto a la máxima categoría.

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El partido, disputado en territorio sampedrano, tuvo como protagonista a Steven Chacón, quien con una solitaria anotación desató la euforia de la afición local y encaminó la clasificación en un duelo lleno de intensidad.

Fue al minuto 38 cuando llegó el momento decisivo. Chacón recibió el balón por la banda derecha, encaró con determinación, ingresó al área y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red, desatando una celebración inolvidable.

Un ascenso histórico para San Pedro

En la segunda mitad, Nueva Santa Rosa reaccionó y buscó el empate con insistencia. Generó peligro, incluyendo una jugada polémica en la que Alexis Barrientos quedó mano a mano con el portero Javier Romero, pero el árbitro Julio Luna no sancionó una acción discutida dentro del área.

A pesar de la presión, Deportivo San Pedro supo mantener la ventaja, mostrando orden defensivo y carácter para sostener el resultado que le permitió asegurar su lugar en la final y, más importante aún, el ansiado ascenso.

Este logro tiene un valor aún mayor, ya que el equipo dirigido por Edwin Vásquez consiguió su promoción directa al haber sido finalista tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2026, consolidando un proceso exitoso.

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El ascenso no solo marca un antes y un después para el club, sino también para el departamento de San Marcos, que ahora contará con tres equipos en la máxima categoría junto a Malacateco y Deportivo Marquense.

Así, Deportivo San Pedro no solo celebra un triunfo deportivo, sino un hito histórico que lo coloca por primera vez en la élite del fútbol guatemalteco, listo para escribir un nuevo capítulo en la Liga Nacional.