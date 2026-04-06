Baja sensible: Nacional le confirma a Panamá la lesión de Luis Mejía a 66 días del Mundial 2026

Una de las notas negativas del primer amistoso que la Selección de Panamá sostuvo con Sudáfrica en la pasada fecha FIFA, y terminó en empate 1-1, fue la lesión del portero Luis Mejía.

Aquella tarde, en Durbán, “Manotas” volvía a defender el arco canalero después de nueve meses. Sin embargo, al minuto 42 se marchó de la cancha entre lágrimas debido a una fuerte dolencia muscular y en su lugar entró Orlando Mosquera.

La noticia inmediatamente encendió las alarmas en el país teniendo en cuenta la proximidad del Mundial 2026. Pero finalmente llegaron buenas noticias desde Uruguay luego de que el club del guardameta, Nacional, le realizara los estudios correspondientes.

¿Qué lesión tiene Luis Mejía?

Este lunes, a través de un comunicado oficial, Nacional informó que Luis Mejía sufrió “un desgarro en el isquiotibial derecho” y ya comenzó con su proceso de rehabilitación tras confirmarse su diagnóstico médico.

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Para el Bolso sin duda se trata de una baja sensible, teniendo en cuenta que “Manotas” se perderá el debut del equipo contra Coquimbo Unido por el Grupo B de la Copa Libertadores. El portero de 35 años venía siendo titular y en los últimos tres partidos del Clausura 2026 —donde lleva dos vallas invictas en ocho juegos— incluso portó el gafete de capitán.

Mientras que el cuerpo técnico de Thomas Christiansen está atento a la situación. Se desconoce la gravedad del desgarro. Pero en caso de ser grado 1, la recuperación de Mejía podría demorar hasta tres semanas.

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