Gustavo Herrera decidió abandonar el campo de juego el pasado sábado en el partido del Sporting San Miguelito contra Alianza FC. El delantero hizo esta acción después de que su compañero José Calderón cometiera un insólito gol en contra.

Después del partido, el ex Saprissa acusó al portero del Sporting San Miguelito de amañador: “El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre, José Calderón es un puto amolador (amañador) de partidos y son muchos más. No les da vergüenza, ya lo hacen tan claro“.

José Calderón se defendió de esta durísima acusación y explicó que se trataba simplemente de una “jugada desafortunada que derivó en un autogol“. Sin embargo, la Federación Panameña de Fútbol confirmó que inició una investigación a raíz de las acusaciones.

ver también “Acciones legales”: José Calderón es contundente tras ser acusado de amañar el partido de Sporting SM

El mensaje de Gustavo Herrera después del escándalo con José Calderón

Este lunes, días más tarde de la noticia que estalló a nivel mundial, Herrera mandó un tajante mensaje hacia toda Panamá: “Mientras la hipocresía siga siendo el requisito principal para ser socialmente aceptado, seguiré siendo un asocial de pura sangre“.

Gustavo Herrera en Instagram.

El delantero panameño quiere dejar en claro que no se guardará nada y dirá lo que él desee decir. No se manejará de acuerdo a lo que la sociedad quiera. Herrera será él mismo y no se dirigirá de una forma para ser socialmente aceptado.

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Esta frase llega en medio de las fuertes acusaciones que realizó contra su compañero de equipo. El DT del Sporting SM, por su parte, aseguró que habrá una limpieza en el plantel para la próxima temporada.

En resumen

Gustavo Herrera abandonó el partido entre Sporting San Miguelito y Alianza por un autogol de José Calderón . Luego, lo acusó de amañador.

abandonó el partido entre y Alianza por un autogol de . Luego, lo acusó de amañador. La Federación Panameña de Fútbol inició una investigación oficial por presunto amaño de partidos .

inició una investigación oficial por presunto . El portero José Calderón calificó el incidente como una jugada desafortunada tras ser acusado.