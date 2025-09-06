“Dar la cara”: Thomas Christiansen recibe fuerte crítica por polémica decisión previo al Panamá vs Guatemala

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que trascendiera que no ofrecerá declaraciones previas al partido del próximo lunes contra Guatemala por la eliminatoria mundialista. La decisión ha generado incomodidad en la prensa local, que considera que el estratega debe dar la cara en todo momento.

El hermetismo del entrenador surge tras el empate ante Surinam, un resultado que encendió las críticas hacia el desempeño del equipo y provocó un cruce con periodistas en la conferencia posterior al encuentro. Para muchos, esta situación sería la principal razón por la que Christiansen habría optado por guardar silencio, aunque también se señala que busca mantener al plantel concentrado en su próximo desafío.

Chepe Bomba arremete contra Thomas Christiansen

Uno de los más duros críticos fue el periodista José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bomba, quien a través de sus redes sociales arremetió contra la postura del técnico danés-español. “¿Panamá no dará declaraciones antes del choque contra Guatemala? No lo veo bien. Aquí se demuestra personalidad, casta y fortaleza mental. Se tiene que dar la cara siempre. Siempre. Punto”, expresó de manera contundente.

La molestia de la prensa radica en que consideran que el silencio de Christiansen envía un mensaje equivocado a la afición y al grupo de jugadores, justo en un momento donde el combinado canalero necesita recuperar confianza tras un inicio irregular en la eliminatoria.

A pesar de la polémica, el enfoque deportivo se mantiene en lo que será el partido frente a Guatemala, un duelo que en palabras de Chepe Bomba es más que un simple compromiso futbolístico: “Ganarle a Guate es más que obligatorio. Es un tema de estado, un tema nacional. Tres puntos y correazo el lunes”, enfatizó el comunicador.

De esta manera, la tensión aumenta en el entorno de la Selección de Panamá, donde el silencio de Christiansen ha encendido un debate que suma presión extra al equipo. El lunes, más allá del resultado deportivo, el técnico también será evaluado por la manera en que afronta las críticas y la relación con los medios de comunicación.