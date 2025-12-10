“Grande de Argentina”: Cecilio Waterman revoluciona a Panamá con la última noticia sobre su nuevo equipo

Cecilio Waterman puso fin a su etapa en Coquimbo Unido de Chile con un mensaje muy emotivo para todos los aficionados. Llegó al fútbol chileno en 2020, pero recién se puso la camiseta aurinegra para inicios del corriente 2025 y ahora es un referente tras ser pieza fundamental para ser campeones.

Waterman lanzó el comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, con varios mensajes positivos. Mientras muchos aficionados lamentan su partida, otros le agradecen y desean lo mejor para su carrera profesional en lo venidero.

“Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa, desde el momento en que llegué al puerto. Logramos ser campeones, bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en este club, con quienes estuvieron en cada partido”, comenzó.

“Estuvieron siempre los que, de una u otra forma, sienten la pasión por estos lindos colores. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida. Una vez Pirata, siempre Pirata. Ojalá que nuestros caminos se vuelvan a encontrar, Coquimbo querido”, cerró.

¿Cecilio Waterman a un grande de Argentina?

El futuro del delantero panameño es una incertidumbre y los aficionados de Panamá están pendientes de él, pero el periodista Álvaro Martínez, más conocido como Duro Al Hueso, dio a conocer una información que causó emoción en el país.

Martínez informó que un club grande de argentina está interesado en el atacante, algo que no sería descabellado tomando en cuenta que Waterman ha sido una garantía goleadora en los clubes que ha estado y a pesar de su edad sigue con su racha.

Cecilio Waterman busca la mejor opción para seguir jugando, en especial porque desea tener ritmo de cara a la participación de laSelección de Panamá en la Copa del Mundo del 2026.