La Champions Cup, la renovada Concachampions, está a horas de iniciar su primera edición, la cual se jugará en este 2024. Y el Club Atlético Independiente, actual tricampeón de la Liga Panameña de Fútbol y semifinalista de la Copa Centroamericana, estará presente.

Un total de seis clubes centroamericanos verán acción en la Champions Cup y los Vikingos, tras una sublime actuación en el pasado certamen de Centroamérica, buscará volver a dar una grata sorpresa a nivel internacional.

Sin embargo, luego de haber cosechado esos grandes resultados, ahora llegan con la tarea de mantener su alto nivel, a pesar de que algunas de sus figuras ya no están en el club. Entre ellos, están Carlos Small, Jorge Serrano, Rafael Águila y Sergio Cunningham.

¿Cuándo debuta el Club Atlético Independiente en la Concachampions?

Después de que la Concacaf diera a conocer el calendario, también se definió al primer contrincante del Club Atlético Independiente, el cual será New England. El compromiso se disputará, el próximo 21 de febrero, en el Estadio Universidad Latina, en una serie de ida y vuelta.

El plantel de CAI

Semanas atrás, el conjunto de Franklin Narváez reveló su lista de futbolistas para afrontar la Concachampions, conformada por:

Miguel Sánchez Orman Davis Carlos Ávila Rey Navarro Luis Fields Javier de la Espada Ronaldo Dinolis Eddie Roberts Javier Betegón Julio Narváez Jamel González Sergio Ramírez Héctor Hurtado Davis Contreras Daniel Morán Francisco Nuñez José Caballero Jair Modelo Angelo Gudiño Víctor Ávila

Es importante resaltar que la regla permite a los clubes registrar a jugadores hasta 44 horas antes de cada encuentro para aquellos equipos que han registrado menos de 35 jugadores.

El calendario completo de la Ronda 1 de la Champions Cup 2024

IDA

Martes 6 de febrero 2024

19:00 | Comunicaciones FC vs. CF Monterrey – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, GUA

21:00 | Real Estelí FC vs Club América – Estadio Independencia, Estelí, NCA

Miércoles 7 de febrero 2024

17:00 | CS Herediano vs Deportivo Toluca FC – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

19:00 | Forge FC vs CD Guadalajara – Tim Hortons Field, Hamilton, CAN

21:00 | Vancouver Whitecaps FC vs Tigres UANL – Starlight Stadium, Langford, CAN

Martes 20 de febrero 2024

19:00 | St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo FC – CITYPARK, St. Louis, MO, USA

21:00 | Deportivo Saprissa vs Philadelphia Union – Estadio Ricardo Saprissa, San José, CRC

Miércoles 21 de febrero 2024

19:00 | CA Independiente vs New England Revolution – Estadio Universidad Latina, Penonomé, PAN

21:00 | Cavalry FC vs Orlando City SC – Starlight Stadium, Langford, CAN

Jueves 22 de febrero 2024

18:00 | Moca FC vs Nashville SC – Estadio Cibao FC, Santiago, DOM

20:00 | Cavalier FC vs FC Cincinnati – National Stadium, Kingston, JAM

VUELTA

Martes 13 de febrero 2024

21:00 | CD Guadalajara vs Forge FC – Estadio Akron, Guadalajara, MEX

Miércoles 14 de febrero 2024

19:00 | Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps FC – Estadio Universitario, Monterrey, MEX

21:15 | Club América (MEX) vs. Real Estelí FC – Estadio Ciudad de Deportes, Ciudad de México, MEX

Jueves 15 de febrero 2024

19:00 | Deportivo Toluca FC vs CS Herediano – Estadio Nemesio Diez, Toluca, MEX

21:15 | CF Monterrey vs Comunicaciones FC – Estadio BBVA, Monterrey, MEX

Martes 27 de febrero 2024

17:00 | Orlando City SC vs Cavalry FC – Exploria Stadium, Orlando, FL, USA

19:15 | Philadelphia Union vs Deportivo Saprissa – Subaru Park, Chester, PA, USA

21:30 | Houston Dynamo FC vs St. Louis CITY SC – Shell Energy Stadium, Houston, TX, USA

Miércoles 28 de febrero 2024

18:00 | FC Cincinnati vs. Cavalier FC – TQL Stadium, Cincinnati, OH, USA

20:15 | Nashville SC vs Moca FC – GEODIS Park, Nashville, TN, USA

Jueves 29 de febrero 2024

19:15 | New England Revolution vs CA Independiente – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA